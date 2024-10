L’Assemblée pour le développement économique (IDA) rassemble les dirigeants africains et le secteur privé à Abidjan pour plaider en faveur d’investissements du G20 pour le refinancement de l’IDA21 de la Banque mondiale. Intel, Cisco, Lawrence H. Summers, Mary Robinson, Nomzamo Mbatha et Stonebwoy, , ainsi que plus de 100 organisations et personnalités de premier plan, signent l’Accord d’Abidjan pour demander 120 milliards de dollars pour l’IDA.

Présenté par Global Citizen et Bridgewater Associates, en partenariat avec le gouvernement de Côte d’Ivoire et Harith General Partners.

Aujourd’hui, lors de l’Assemblée pour le développement économique : Faire progresser l’avenir de l’Afrique à Abidjan, en Côte d’Ivoire, il a été annoncé que plus de 100 PDG de stature africains et internationaux, dirigeants mondiaux et artistes ont signé l’Accord d’Abidjan. C’est un appel urgent aux gouvernements du G20 pour qu’ils augmentent leurs contributions à l’IDA. L’IDA est le fonds de la Banque mondiale destiné à aider à sortir de la pauvreté 77 des nations en développement du monde, dont nombreux se trouvent en Afrique subsaharienne.

L’Accord d’Abidjan encourage les nations les plus riches du monde à soutenir le développement de l’Afrique en œuvrant à la reconstitution du 21e cycle de financement de l’Association internationale de développement de la Banque mondiale (IDA21) à hauteur de 120 milliards de dollars, dans les meilleures conditions possibles pour les pays les plus pauvres, en décembre prochain.

Parmi les signataires de l’Accord d’Abidjan figurent les représentants des grandes entreprises Intel et Cisco, des dirigeants du secteur public tels que Heinz Fischer, ancien président de la République d’Autriche, Lawrence H. Summers, ancien secrétaire au Trésor Public des USA, Leo Varadkar, ancien premier ministre d’Irlande, Mary Robinson, ancienne présidente d’Irlande, et Stefan Lofven, ancien premier ministre de Suède ; des artistes, dont Ariel Wayz, Berla Mundi, Davy-Carmel Ingabire, Falana, Femi Kuti, Gyakie, Jeune Lio, Made Kuti, Nomzamo Mbatha, Sophy Aiida et Stonebwoy, des philanthropes, dont Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne directrice de UN WOMEN et vice-présidente de l’Afrique du Sud et The ONE Campaign, ainsi que les partenaires Global Citizen, Bridgewater Associates, Harith General Partners et Laurel Strategies.

Pour en savoir plus sur l’Accord d’Abidjan allez sur globalcitizen.org/abidjanaccord.

Cette puissante déclaration a été présentée à l’issue de l’Assemblée du développement économique, une réunion sur deux jours, destinée à stimuler les investissements stratégiques sur le continent africain. Parmi les orateurs figurent S.E. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire; S.E. Robert Beugré Mambé, premier ministre de la République de Côte d’Ivoire; S.E. Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l’Union africaine ; S.E. Mohamed Ould Ghazouani, Président de la Mauritanie et Président en exercice de l’Union africaine ; S.E. Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone ; S.E. Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Togo ; S.E. Umaro Sissoco Embaló, Président de la Guinée Bissau ; S.E. Édouard Ngirente, premier ministre du Rwanda ; Ajay Banga, président de la Banque mondiale ; Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen ; Marie-Ange Saraka-Yao, responsable de la mobilisation des ressources et de la croissance, Gavi ; Neal Rijkenberg, ministre des finances de l’Eswatini ; Nialé Kaba, ministre de la planification et du développement, présidente du conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement ; Nir Bar Dea, PDG de Bridgewater Associates ; et Tshepo Mahloele, fondateur et président de Harith General Partners, et bien d’autres encore.

L’événement était animé par Sophy Aiida, actrice camerounaise, animatrice internationale, présentatrice de télévision et philanthrope, et avec sur scène des prestations de Falana, Jeune Lio et Yvonne Chaka Chaka. Nomzamo Mbatha, actrice, humanitaire et ambassadrice de Global Citizen, et Gbenga Akinnagbe, acteur et écrivain, faisaient partie des autres artistes présents à l’Assemblée.

L’Assemblée pour le Développement Économique était présentée par l’organisation internationale de défense des droits Global Citizen, et la société de gestion d’actifs Bridgewater Associates en partenariat avec le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et Harith General Partners, avec le soutien du partenaire mondial de Global Citizen, Citi.

Au cours de l’Assemblée, plusieurs nouvelles initiatives ont été annoncées pour faire progresser le développement sur le continent, y compris plusieurs annonces en faveur de Gavi, l’Alliance du vaccin. Les pays africains ont franchi la barre des 100 millions de dollars de cofinancement versés à Gavi pour la deuxième année consécutive. Dans le cadre de ce total, il a été annoncé que la Côte d’Ivoire, pays hôte de l’AED, a contribué 9,9 millions de dollars de cofinancement à Gavi pour 2024. Et pour étendre la livraison de vaccins aux communautés rurales de Côte d’Ivoire, Zipline, une société de services de livraison par drone, a annoncé qu’elle étendait son partenariat avec Gavi, d’une valeur de 500 000 dollars.

Au cours de l’assemblée, des chefs d’entreprise ont annoncé leurs investissements dans l’avenir du continent, notamment Energea et Hecate Energy, qui s’associent pour construire des installations solaires à grande échelle en Afrique. Energea s’engage à fournir des fonds d’investissement, tandis que Hecate promet d’apporter son expertise en s’appuyant sur le succès des projets en cours de développement en Afrique du Sud, au Mozambique, en Sierra Leone et en Algérie, dans le but d’alimenter de l’énergie solaire a des millions de foyers et d’entreprises en Afrique.

Global Citizen et le Center for Music Ecosystems collaboreront à la production et à la diffusion d’études originales visant à justifier l’investissement dans les économies créatives, l’industrie de l’événementiel et concerts en Afrique. Grâce à la publication de données de recherche complètes, l’initiative réunira les partenaires locaux et internationaux, les gouvernements et les participants à stimuler l’investissement dans l’économie créative. L’une des propositions sera l’accès gratuit à des recherches approfondies, permettant aux gouvernements de prendre des décisions sur ces investissements en connaissance de cause. Cette recherche est financée par Universal Music Group.

« L’Assemblée pour le développement économique d’Abidjan a souligné l’importance de la collaboration entre les secteurs privé, public et la société civile pour discuter des défis et des opportunités les plus difficiles auxquels l’Afrique est confrontée – et de l’impact qu’ils auront sur l’économie mondiale », a déclaré Nir Bar Dea, PDG de Bridgewater. « Comme l’ont souligné nos recherches et notre collaboration avec la Banque mondiale, les décideurs politiques mondiaux et les leaders d’opinion sont en faveur du refinancement de l’IDA qui jouera un rôle majeur dans la croissance économique mondiale tout en soutenant les objectifs de développement importants tels que l’amélioration des soins de santé, des infrastructures de base et de l’accès à l’énergie ». – Nir Bar Dea, PDG de Bridgewater Associates.

« Un grand nombre de pays en développement sont accablés par des prêts à taux d’intérêt élevé, qui étouffent les économies et détournent des fonds qui serviront à financer des services sociaux tels que les soins de santé, l’éducation, la nutrition et la construction d’infrastructures. Entièrement financée, l’IDA a le potentiel d’améliorer les conditions de vie de près de 2 milliards de personnes. C’est l’un des investissements les plus stratégiques que les gouvernements du G20 puissent faire dans l’économie mondiale de demain ». – Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen.

« Investir en Afrique n’est pas seulement une question de capital ; il s’agit de reconnaître le potentiel d’un continent aux ressources, talents et opportunités illimités. L’avenir de la Côte d’Ivoire, et de l’Afrique en général, est prometteur, et ceux qui investissent aujourd’hui plantent les graines de la prospérité de demain ». – Tshepo Mahloele, fondateur et président de Harith General Partners.

« Aujourd’hui, je me joins à 70 autres dirigeants, organisations et individus en ajoutant mon nom aux signataires de l’Accord d’Abidjan, qui est un appel urgent aux dirigeants des pays du G20 pour qu’ils prennent des mesures urgentes et investissent afin de faire progresser l’avenir de l’Afrique». – Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Ancienne Directrice de UN Women et Vice-Présidente de l’Afrique du Sud

Une nouvelle étude de Bridgewater Associates, intitulée Changer la trajectoire de croissance de l’Afrique subsaharienne, met en évidence le potentiel de croissance économique de la région en parallèle avec la croissance de la population. Au cours des prochaines décennies, une grande partie de l’Afrique sub-saharienne en âge de travailler devrait passer de 10 à 25 % de la population mondiale. Cette transformation sera l’un des principaux moteurs des changements économiques et géopolitiques dans le monde, car l’Afrique en tant que continent a le potentiel de devenir un moteur de la croissance économique mondiale. Cependant, les trajectoires actuelles laissent entrevoir un risque de stagnation, qui pourrait laisser une grande partie du monde à la traîne et entraînerait des conséquences considérables.

L’étude souligne la nécessité d’une collaboration urgente entre les décideurs politiques, les investisseurs privés et les banques de développement pour exploiter les opportunités économiques offertes par la croissance démographique de l’Afrique subsaharienne. Ce faisant, la communauté internationale peut contribuer à assurer un avenir prospère pour la région et peut participer à la lutte mondiale contre l’extrême pauvreté.

L’Assemblée pour le développement économique précède le sommet du G20, qui se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) en novembre, et la conférence pour le refinancement de l’IDA21, qui se tiendra à Séoul (Corée) en décembre 2024.

Pour plus d’informations sur l’Assemblée du développement économique et ses objectifs, cliquez ici.

