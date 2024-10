Des experts du Fonds monétaire international (FMI) ont séjourné en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une mission d’évaluation. Après deux semaines de discussions avec les différents acteurs, l’institution financière a conclu des notes plus ou moins satisfaisantes pour l’économie ivoirienne.

Le FMI satisfaite d’une mission d’évaluation à Abidjan

Malgré une légère modération de la croissance en 2024, le Fonds monétaire international note que l’économie ivoirienne reste résiliente. La mission rappelle que la croissance économique de la Côte d’Ivoire en 2024 était attendue à 6,1 %, contre 6,2 % en 2023. Cette légère baisse des prévisions est attribuée à la « faiblesse de la production agricole et de l’activité de construction au premier semestre de l’année et un environnement régional et extérieur difficile ».

Des termes de l’échange plus favorables, tirés par la hausse des prix du cacao, devraient réduire le déficit du compte courant à moins de 5 % du PIB en 2024. FMI

La mission d’évaluation a conclu que le déficit budgétaire devrait être réduit à 4 % du PIB, conformément aux objectifs du programme. Mieux, les perspectives à moyen terme sont positives, avec une croissance moyenne prévue de 6,7 % entre 2025 et 2029, stimulée par la reprise de la production de cacao et l’augmentation des productions d’hydrocarbures et minières. L’inflation, quant à elle, devrait atteindre 4 % en 2024 et continuer à diminuer pour entrer dans la fourchette cible de la BCEAO d’ici fin 2025.

Par ailleurs, l’équipe de FMI est satisfaite des résultats du programme économique et financier des autorités soutenu par le Mécanisme élargi de crédit (MEC) et la Facilité élargie de crédit (FEC), et du programme de réformes climatiques soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité (FSR), ainsi que sur les consultations au titre de l’article IV de 2024. A noter que les deux accords ont été approuvés le 24 mai 2023 (MEC/FEC de 2,6 milliards de DTS, environ 3,5 milliards de dollars) et le 15 mars 2024 (FSR de 975,6 millions de DTS, environ 1,3 milliard de dollars).