Les superstars de la musique Burna Boy, Tems, Lojay et Davido figurent parmi les nominés des iHeartRadio Music Awards 2025. La cérémonie met à l’honneur les artistes les plus influents de l’année.

Découvrez les nominés africains aux iHeartRadio Music Awards 2025

Davido et Lojay concourent pour le prix de la Meilleure chanson R&B grâce à leur participation à « Sensational » de Chris Brown. Ils affrontent la chanteuse sud-africaine Tyla, nominée pour son tube à succès « Water ». Les lauréats des Grammy Awards Burna Boy et Tems sont en lice pour le prestigieux titre d’Artiste mondial de l’année. Ils sont en compétition avec le rappeur britannique Central Cee, la chanteuse sud-africaine Tyla, et la star jamaïcaine YG Marley. Avec trois nominations, Tyla est en tête du contingent africain. Elle est également nominée pour la Meilleure chanson de danse grâce au remix de « Water » en collaboration avec Marshmello.

La cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2025 se tiendra le 17 mars au Dolby Theatre de Los Angeles. L’événement sera diffusé sur FOX et promet d’être un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique du monde entier.