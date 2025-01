Le Nigéria a reçu d’importants investissements dans le secteur énergétique pour son développement en 2024. Au total, le pays dirigé par Bola Ahmed Tinubu a obtenu 6,7 milliards de dollars de différents investisseurs l’année dernière.

Nigéria, pays énergétique attractif pour les investisseurs

Le Nigéria est l’un des pays africains les plus attractifs en matière d’investissements énergétiques, devant le Congo et l’Angola. Ainsi, l’année écoulée (2024), le pays a reçu plus de 5,5 milliards de dollars d’investissements dans le secteur énergétique, en particulier dans le pétrole et le gaz. Cette information a été révélée par Olu Verheijen, conseillère spéciale du président sur les questions énergétiques.

Selon elle, le pays a bénéficié de quatre des cinq investissements en amont réalisés sur le continent en 2024. Ces investissements incluent, entre autres, des transactions de rachat d’actifs impliquant des compagnies nigérianes.

Parmi ces investissements, on note :

L’acquisition de Shell Petroleum Development Company par le consortium Renaissance pour un montant de 1,3 milliard de dollars ;

Le rachat de Seplat Energy de Mobil Producing Nigeria Unlimited (MPNU) auprès de ExxonMobil Corporation pour 1,3 milliard de dollars ;

400 millions de dollars investis par le gouvernement fédéral ;

700 millions de dollars consacrés à la mobilité propre et à la cuisine propre.

Au total, le secteur énergétique a enregistré 6,7 milliards de dollars d’investissements en 2024. Grâce à ces investissements et au développement du secteur énergétique, le Nigéria est bien positionné pour attirer davantage d’investissements (au-delà de 5 milliards de dollars) d’ici 2029. Ces investissements permettront d’assurer une meilleure disponibilité du gaz, tant pour le marché intérieur que pour l’exportation, tout en soutenant la transition énergétique, selon Olu Verheijen.