Un vol United Airlines reliant Lagos à Washington a connu une fin de voyage mouvementée. L’avion a dû effectuer un retour d’urgence à Lagos, entraînant des blessures pour au moins 38 personnes à bord. Les autorités nigérianes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet incident.

Incident aérien à Lagos

Le Boeing 787-800 d’United Airlines, qui avait décollé jeudi soir de Lagos à destination de Washington, a été contraint de faire demi-tour en pleine nuit. Les passagers ont vécu des moments de panique lorsque l’avion a subi d’importantes turbulences, provoquant la dispersion de bagages et de plateaux-repas dans la cabine. Selon un communiqué de l’Autorité fédérale des aéroports du Nigeria (FAAN), l’appareil a atterri en toute sécurité à Lagos, mais pas sans conséquences.

Au moins 38 personnes ont été blessées lors de cet incident, dont six grièvement. Les secours ont rapidement pris en charge les victimes et les ont transportées à l’hôpital. La porte-parole d’United Airlines, Leslie Scott, a confirmé que certains passagers avaient déjà pu quitter l’établissement médical.

Les autorités nigérianes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet incident. « Nous enquêtons sur l’incident. Nous avons reçu le journal des données de vol pour déterminer exactement ce qui s’est passé », a déclaré Michael Achimugu, directeur des affaires publiques et de la protection des consommateurs de la NCAA. L’avion, quant à lui, n’aurait subi que des dommages mineurs.

Les raisons de ce retour d’urgence restent encore floues. Si les premières informations évoquent de fortes turbulences, United Airlines a précisé que l’incident n’était pas lié à un phénomène météorologique extrême. La compagnie aérienne travaille en étroite collaboration avec les autorités américaines et nigérianes pour comprendre les causes de cet événement.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence du choc. On y voit des plateaux-repas, des bagages et d’autres objets éparpillés dans les allées de l’avion, témoignant de la force des secousses. Ces images ont rapidement fait le tour du monde, suscitant l’émoi et l’inquiétude.

Cet incident vient rappeler les risques inhérents au transport aérien, même si les accidents graves restent heureusement rares. Les enquêteurs devront désormais déterminer les causes exactes de cet événement et mettre en place les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne se reproduise.