Face aux graves inondations qui touchent le Mali depuis plusieurs semaines, l’Union européenne vient en aide aux populations sinistrées en débloquant une somme importante de 98 millions de FCFA. Ce financement vise à soutenir les personnes les plus vulnérables face à cette crise humanitaire.

Inondations au Mali : l’UE vient aux secours des sinistrés

Le Mali vient d’avoir un financement colossal de l’Union européenne. Ce soutien financier s’inscrit dans un plan d’aide plus large de l’UE, qui a déjà alloué 1 million d’euros (656 millions de F CFA) dans le cadre du soutien global de 5,4 millions d’euros (3,5 milliards de F CFA) de l’UE, destiné à aider les populations touchées par les inondations au Tchad, Niger, Nigéria, Cameroun, Mali et Burkina Faso.

Selon l’UE, la Croix-Rouge malienne pourra fournir une assistance d’urgence aux ménages sinistrés, notamment en matière de nourriture, d’abris, d’hygiène et de soins de santé. Elle souhaite ainsi permettre aux populations touchées de faire face à leurs besoins les plus immédiats.

Par ailleurs, cette intervention vise à renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles. Des programmes de formation seront mis en place pour aider les populations à mieux se préparer aux futurs événements climatiques extrêmes et à adopter des pratiques plus durables.

Selon les dernières estimations, les inondations ont causé d’importants dégâts matériels et de nombreuses pertes en vies humaines au Mali. Plus de 259 795 personnes ont été affectées, principalement dans la région de Ségou. Les autorités maliennes ont mis en place des mesures d’urgence pour répondre aux besoins des populations sinistrées, notamment en matière d’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires.

Pour rappel, l’aide de l’Union européenne s’inscrit dans le cadre de sa politique de coopération au développement et de son engagement à soutenir les populations les plus vulnérables face aux crises humanitaires. L’objectif est de sauver des vies, de réduire la souffrance humaine et de contribuer à la reconstruction des zones touchées. En revanche, avec ce soutien financier, les autorités militaires pourront mettre en place nombreux dispositifs pour prévenir ces inondations dévastatrices dans les années à venir.