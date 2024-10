Au Mali, le président Assimi Goïta a annoncé un déblocage de 200 milliards de francs CFA destiné au remboursement d’une partie de la dette intérieure. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie globale visant à revitaliser l’économie nationale et à rétablir la confiance des acteurs économiques.

Mali : Assimi Goïta veut relancer l’économie du pays

Face à une dette intérieure excédant 3 000 milliards de francs CFA, le gouvernement a décidé de débloquer une enveloppe conséquente pour combler une partie de ce passif. Selon les autorités, cette somme sera directement versée au trésor public afin de régler les arriérés de paiement dans de nombreux secteurs d’activité.

D’après les dernières informations, les premiers versements étaient prévus pour commencer le lundi 21 octobre 2024, sauf imprévu de dernière minute. Cette initiative devrait apporter un soulagement significatif aux entreprises et fournisseurs, souvent confrontés à des retards de paiement pouvant mettre en péril leur activité.

Par ailleurs, cette décision témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer la confiance entre l’État et le secteur privé. Au-delà de ses implications économiques directes, cette mesure s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la crédibilité de l’État et à honorer ses engagements.