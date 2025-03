L’artiste ivoirien Ramzy Le Danhéré traverse une période particulièrement sombre. Dans une publication poignante partagée le jeudi 13 mars 2025, il a ouvert son cœur à ses fans et à ses proches en confessant son profond mal-être.

« Je suis en pleine dépression et j’ai besoin d’aide. Voilà, c’est dit. » Ces mots, lourds de sens, ont immédiatement suscité une vague d’émotion et de soutien sur les réseaux sociaux. L’année 2025 a été particulièrement éprouvante pour Ramzy Le Danhéré, notamment marquée par la perte tragique de sa mère. Depuis ce drame, l’artiste peine à retrouver un équilibre, oscillant entre douleur et solitude. Son message, brut et sincère, témoigne de la souffrance qu’il endure et de la difficulté à surmonter cette épreuve.