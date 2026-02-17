© Côte d'Ivoire : Consty Eka est décédé

C’est la grosse mauvaise nouvelle depuis lundi soir en Côte d’Ivoire. L’emblématique Consty Eka, surnommé « Le Roi de la télévision », est décédé ce lundi 16 février 2026 à Abidjan des suites d’un malaise.

Côte d’Ivoire : Consty Eka « Le Roi de la télévision » n’est plus du monde des vivants

PDG du groupe CEKAM, fondateur de la chaîne CEN TV et de la radio Voltage2, Consty Eka est décédé ce lundi. Il aura consacré plus de trois décennies à structurer et dynamiser le paysage médiatique national. Celui qu’on surnomme « Le Roi de la télévision » s’était donné pour mission de créer des plateformes capables de valoriser les talents africains et d’ouvrir de nouveaux espaces d’expression.

Lire aussi : Côte d’Ivoire – Remblayage illégal : l’Assemblée nationale interpellée

À travers ses médias, Consty Eka a accompagné l’émergence de nombreuses figures du journalisme, de la musique et du divertissement, contribuant à professionnaliser un secteur en pleine mutation. L’histoire raconte que dès 1992, il lançait les AFRICAR MUSIC AWARDS, une initiative avant-gardiste destinée à célébrer l’excellence musicale africaine.

Pionnier du talk-show africain moderne, Consty Eka était également le créateur de l’émission « Confidences », diffusée sur TV5 International. Le programme, devenu culte, a marqué des générations de téléspectateurs par la qualité de ses échanges et la profondeur de ses invités. En 2022, l’Ivoirien avait été honoré à Abidjan du prix « Légende de la communication audiovisuelle » lors des ASCOM AWARDS, consacrant ainsi un parcours exceptionnel au service de l’image et de la parole publique.

Lire aussi : Obsèques de Nadiya Sabeh : les images déchirent

Depuis l’annonce de son décès ce lundi soir, les hommages affluent de partout. Journalistes, artistes, animateurs et responsables institutionnels saluent unanimement un mentor, un bâtisseur et un passionné. Consty Eka laisse derrière lui un héritage immense.