La Commission de la CEDEAO a participé à une conférence internationale au Koweït, qui s’est tenue les 4 et 5 novembre au Koweït City. À l’occasion, l’institution sous-régionale a présenté les initiatives régionales mises en œuvre pour lutter contre la menace terroriste qui pèse sur l’Afrique de l’Ouest.

La CEDEAO appelle à une coopération internationale renforcée dans la lutte contre le terrorisme

Le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, a participé à la Conférence de haut niveau pour le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. À cette occasion, il a souligné l’importance d’une coopération internationale accrue et d’un accès équitable aux ressources pour renforcer la sécurité dans la région.

L’ambassadeur Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, a, quant à lui, mis en avant les efforts déployés par l’institution pour renforcer les partenariats régionaux et coordonner les actions des États membres en matière de sécurité.

La CEDEAO a mis en place plusieurs mécanismes pour faire face à la menace terroriste. On peut noter le renforcement de la coopération régionale avec la facilitation du partage de renseignements, la conduite d’opérations conjointes et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité.

Aussi, des programmes de formation et de financement sont mis en place en guise de soutien aux forces de sécurité des États membres pour améliorer leur efficacité. La CEDEAO n’a également pas manqué de lancer un appel à une assistance logistique et technique pour renforcer les capacités des pays de la région.

À noter que ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du processus de Douchanbé, qui vise à mobiliser la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et renforcer la sécurité au niveau des frontières de chaque pays. Ces assises ont connu la présence de plus de 480 participants venus de tous les coins du monde entier.