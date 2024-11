En Côte d’Ivoire, le gouvernement, notamment le ministère des Pêches et de l’Économie maritime, bénéficie d’un soutien important de la Banque africaine de développement (BAD). Cette aide vise à redynamiser les chaînes de valeur dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

Côte d’Ivoire : la BAD offre un nouveau souffle à la pêche du pays

La Banque africaine de développement (BAD) vient d’accorder un financement de 24,63 millions d’euros (16,1 milliards FCFA) à la Côte d’Ivoire pour dynamiser les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

Ainsi, ce soutien financier vise à moderniser les infrastructures de pêche, à former les professionnels du secteur et à améliorer la gestion des ressources halieutiques du pays. L’objectif principal est de faire de l’aquaculture un moteur de croissance économique et de contribuer à la sécurité alimentaire du pays.

En effet, le projet, qui s’étalera sur cinq ans (de 2025 à 2029), bénéficiera directement ou indirectement à près de 700 000 personnes. Les régions de Loka, Dompleu et Jacqueville sont les plus concernées pour développer l’aquaculture.

Cette initiative permettra également de renforcer les contrôles aux niveaux des ports d’Abidjan et de San-Pedro, d’améliorer la production d’alevins et de soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur.

Selon Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest, cette initiative va faciliter la création d’une aquaculture commerciale compétitive et améliorer la gouvernance de la pêche en Côte d’Ivoire.