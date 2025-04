La BAD (Banque Africaine de Développement) a mobilisé des fonds pour deux projets au Sénégal et au Rwanda. Ainsi, grâce au groupe de la BAD, les prêts pour les projets du Sénégal et du Rwanda ont obtenu des distinctions au cours de la cérémonie des Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa Awards 2025. Par ailleurs, ces projets ont également obtenu des garanties partielles de crédit de l’institution financière africaine.

BAD, un soutien au plan international pour le développement socioéconomique du Sénégal et du Rwanda

La BAD continue sa mission de développement social sur le continent africain à travers des projets de développement durable et résilient. Ainsi, l’institution financière africaine a été d’un soutien indéfectible pour deux projets du Sénégal et du Rwanda lors de la mobilisation de prêts qui s’inscrivent dans la mise en œuvre de projets durables et résilients face au changement climatique.

Ces prêts ont été distingués au cours de la cérémonie des Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa Awards 2025. En effet, le prêt à terme durable de 500 millions de dollars au Sénégal a été baptisé « Prêt syndiqué souverain de l’année » et celui de 200 millions d’euros au Rwanda a été désigné « Prêt ESG de l’année ». Ces distinctions récompensent les innovations et la transformation du continent africain en matière de réserves de liquidités des opérations.

Mobilisation du Sénégal

Le Sénégal ambitionne de diversifier ses ressources financières afin de renforcer sa résilience climatique et d’offrir un accès à l’énergie à une plus grande partie de sa population par le biais des énergies renouvelables et de la construction d’infrastructures sociales. Tout cela à travers des projets de développement durable. Pour cela, le pays a fait son entrée sur le marché international des financements durables en 2024. Cette entrée lui a permis de lever 500 millions de dollars pour une partie en FCFA et pour un financement à long terme. Un levé de fonds avantageux grâce à la BAD.

Parallèlement, l’entrée du Rwanda est axée sur plusieurs points. Le pays de Paul Kagame vise l’urbanisation verte, la durabilité environnementale, l’inclusion sociale ainsi que les infrastructures de santé et d’éducation. Des projets qui seront mis en œuvre grâce au prêt de 200 millions d’euros, surtout avec la garantie partielle de crédit du Fonds africain de développement, le guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe de la Banque. Les garanties partielles à long terme octroyées par la BAD montrent l’engagement de la banque à propulser les pays africains grâce à des solutions de financement compétitives et durables.

Que devons-nous retenir de la cérémonie des «Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa»?

Le Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa est une cérémonie qui se tient chaque année au Cape Town International Convention Center. Cet événement est important pour les marchés financiers africains, réunissant les secteurs public et privé, des représentants gouvernementaux, des institutions financières, des investisseurs et des experts du secteur pour dialoguer.