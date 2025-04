La BIIC (Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin) réalisera un pas important en s’introduisant à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) le 28 avril 2025. Cette opération représente une étape clé dans le développement du marché financier en Afrique de l’Ouest. Ainsi, cette entrée souligne la volonté du Bénin de renforcer la transparence et la gouvernance de ses entreprises publiques.

BIIC Bank, un pas important vers la transparence et la gouvernance financière

Le Bénin a travers la BIIC a lancé une offre publique d’actions, mettant sur le marché 19.133.345 titres au prix unitaire de 5 250 FCFA, soit environ 8,88 dollars. Cette offre a été effective le 13 janvier et le 28 février 2025. Une action qui devrait permettre la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Béninde faire son intégration à la BRVM. Cette opération a permis à l’État béninois de céder 33 % de sa participation dans la banque, générant plus de 100 milliards de FCFA (environ 165 millions de dollars).

A lire aussi : BRVM : La LNB SA fait une entrée fulgurante

Le titre sera coté à la BRVM sous le symbole « BIICB », avec un prix de référence fixé à 5 250 FCFA pour la première journée de négociation. Cette introduction en bourse est axée sur plusieurs objectifs stratégiques. Ces objectifs visent à renforcer la gouvernance de la BIIC, accroître la liquidité du marché financier régional, mobiliser des financements hors dette publique, et encourager l’actionnariat populaire et régional.

Dirigée par Arsène M. Dansou, la BIIC figure aujourd’hui parmi les principales banques du Bénin. Elle est classée dans le top 200 des meilleures banques africaines et occupe la 6e position dans l’espace UEMOA. Son introduction à la BRVM s’inscrit dans une dynamique de modernisation du système financier béninois.

Elle vise à rendre le secteur plus transparent, compétitif et attractif pour les investisseurs nationaux et internationaux. Ce mouvement s’aligne sur l’ambition du Bénin de diversifier ses sources de financement et de faire du marché boursier un levier de développement économique.

L’entrée de la BIIC à la BRVM constitue un tournant pour le marché financier ouest-africain, offrant de nouvelles opportunités d’investissement et renforçant la position du Bénin en tant que hub financier régional. Cet événement souligne l’engagement du pays à promouvoir une économie plus inclusive et durable. La Loterie Nationale du Bénin est la première institution du Bénin a fait son entrée à la BRVM.