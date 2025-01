La première séance de cotation de la BRVM pour la nouvelle semaine s’est soldée par des notes positives, laissant les principaux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) en vert. Ce résultat encourageant est attribué à la bonne performance de certains titres.

Des valeurs mobilières de la BRVM dans une bonne dynamique avec Orange CI

La BRVM ne pouvait pas rêver mieux. Les titres, notamment Orange CI, ECOBANK CI et Sonatel SN, ont enregistré une bonne performance. Ces derniers ont vu leur capitalisation augmenter respectivement de 29,5 milliards FCFA, 22,5 milliards FCFA et 11 milliards FCFA. Cette performance a eu des retombées positives sur les principaux indices.

En effet, le BRVM-COMPOSITE a progressé de 0,82 %, atteignant 276,31 points, suivi du BRVM-30, qui a enregistré une hausse de 0,86 %, à 139,06 points. Toutefois, le BRVM-PRESTIGE s’est distingué cette semaine avec une belle progression de 0,96 %, s’établissant à 114,79 points. Ainsi, individuellement, TRACTAFRIC MOTORS CI, BOA BF et SICABLE CI ont vu leur valeur boursière augmenter.

Ces titres ont progressé respectivement de 7,40 %, 5,81 % et 5,71 %, avec des valeurs de 2 105 FCFA, 3 185 FCFA et 1 110 FCFA. Malheureusement, tous les titres n’ont pas été à la hauteur. Certains ont enregistré des baisses, notamment le Groupe ECOBANK (ETIT), avec une chute de 6,25 % à 15 FCFA, SAFCA CI, avec une perte de 3,61 % à 800 FCFA, et enfin UNIWAX CI, dont le cours a diminué de 2,56 %, s’établissant à 380 FCFA.

Un volume d’échanges en hausse

La dynamique des titres s’est également reflétée dans le volume des échanges de transactions. Ainsi, les échanges ont totalisé 373,9 milliards FCFA. CORIS BANK s’est imposée en tête des échanges, avec 142,7 millions FCFA, soit 38,16 % du volume total.