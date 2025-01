Le Gabon a reçu de la part de la Chine un don de 17,27 milliards FCFA, soit 200 millions de yuans. La signature de cet accord de don entre les deux pays a eu lieu le 22 janvier 2025. Ce don vise à soutenir la promotion du développement économique et social du Gabon.

Croissance économique et sociale au Gabon grâce à la Chine

La Chine et le Gabon entretiennent une bonne collaboration. Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenu à Beijing, a été bénéfique pour le Gabon. C’est dans le cadre de ce forum que le Gabon a obtenu ce don de 17,27 milliards FCFA (200 millions de yuans) de la part de la Chine. Ce geste s’inscrit dans la continuité d’un précédent soutien de 4,3 milliards de dollars mobilisés dans le contexte du FOCAC.

Par ailleurs, la Chine et le Gabon ont procédé à la signature de l’accord de coopération économique et technique relatif à ce don. Ce soutien témoigne de l’engagement de la Chine à accompagner le Gabon dans son développement socio-économique, en particulier au moment où les deux pays célèbrent le 50ᵉ anniversaire de leurs relations diplomatiques. Cette relation, qui s’est renforcée au fil des décennies, illustre une coopération pragmatique fondée sur des intérêts et des avantages mutuels.

Grâce à ce soutien, le Gabon pourrait mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux défis du pays, tout en consolidant les bases d’un développement inclusif et durable. Par ailleurs, les deux partenaires se sont engagés à dynamiser davantage leurs relations diplomatiques et économiques.