Le 1er octobre 2024, la Côte d’Ivoire a lancé une opération de mobilisation de fonds sur le marché régional financier, avec un montant initial mis en adjudication de 145 000 millions de FCFA. L’opération a suscité un fort engouement de la part des investisseurs, permettant au Trésor public de mobiliser plus de 145,7 milliards de FCFA. Cependant, ce dernier a finalement retenu un montant de 141 milliards de FCFA.

Umoa-Titres : la Côte d’Ivoire lève 141 milliards de francs CFA sur le marché régional

Cette levée de fonds, réalisée par l’intermédiaire de l’agence Umoa-Titres, témoigne une fois de plus de la confiance des investisseurs régionaux dans la solidité de l’économie ivoirienne et dans la gestion de ses finances publiques. Les résultats, annoncés le lendemain de l’émission, confirment cet intérêt marqué.

Les investisseurs ont répondu avec enthousiasme à la sollicitation du Trésor public ivoirien. Pour un montant total de 145 milliards de FCFA mis en adjudication, les soumissions des investisseurs ont atteint un montant de 145,79 milliards de FCFA, démontrant une forte demande pour les titres ivoiriens. Cette mobilisation, qui dépasse légèrement le montant initialement prévu, montre la capacité du pays à attirer les capitaux sur le marché financier régional.

Un taux d’absorption élevé

Finalement, le Trésor public a décidé de retenir un montant de 141,79 milliards de FCFA, soit un taux d’absorption de 97,26 %. Ce chiffre reflète l’efficacité de l’opération et l’alignement des besoins de financement de l’État avec les offres des investisseurs. Avec ce taux d’absorption élevé, la Côte d’Ivoire confirme sa position comme l’un des principaux acteurs du marché des titres publics au sein de la zone UEMOA.

Détails sur l’opération menée par la Côte d’Ivoire

Bons du Trésor (BAT)

Durée : 3 mois

Échéance : 31 décembre 2024

Valeur nominale unitaire : 1 000 000 FCFA

Remboursement : Les titres seront remboursés le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Durée : 12 mois

Échéance : 23 septembre 2025

Valeur nominale unitaire : 1 000 000 FCFA

Remboursement : Les titres seront remboursés le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Obligations Assimilables du Trésor (OAT)

Durée : 36 mois

Échéance : 2 octobre 2027

Taux d’intérêt : 5,7000 %

Valeur nominale unitaire : 10 000 FCFA

Remboursement : Les obligations seront remboursées In Fine, le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance. Le paiement des intérêts, au taux de 5,7000 % par an, commencera dès la première année.

Durée : 60 mois

Échéance : 2 octobre 2029

Taux d’intérêt : 5,9000 %

Valeur nominale unitaire : 10 000 FCFA

Remboursement : Les obligations seront remboursées In Fine, le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance. Les intérêts seront payés au taux de 5,9000 % par an à partir de la première année.

Durée : 84 mois

Échéance : 2 octobre 2031

Taux d’intérêt : 6,0000 %

Valeur nominale unitaire : 10 000 FCFA

Remboursement : Les obligations seront remboursées In Fine, le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance. Le paiement des intérêts, au taux de 6,0000 % par an, débutera dès la première année.

En émettant des BAT et des OAT avec différentes durées et conditions, la Côte d’Ivoire offre aux investisseurs une gamme variée de produits financiers adaptés à divers profils d’investissement. Que ce soit pour des placements à court terme avec les Bons du Trésor ou pour des investissements à plus long terme avec les Obligations Assimilables du Trésor, ces émissions de titres publics renforcent la présence de la Côte d’Ivoire sur le marché financier régional et constituent une solution efficace pour répondre à ses besoins de financement.