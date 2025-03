La Côte d’Ivoire et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé un aide-mémoire en préparation de l’Assemblée annuelle de l’institution, qui se tiendra dans le pays du 26 au 30 mai 2025. La signature de cet accord a eu lieu le 4 mars 2024 entre Yéo Nahoua, Directeur de cabinet de la ministre Nialé Kaba, et André Basse, chef de la division Protocole de la BAD.

La Côte d’Ivoire, hôte de l’Assemblée annuelle 2025 de la BAD

L’Assemblée annuelle de la BAD est un événement phare réunissant les principaux acteurs économiques engagés dans le développement du continent africain. L’édition 2025, placée sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour favoriser son développement », se tiendra en Côte d’Ivoire, un choix stratégique qui reflète le rôle clé du pays dans l’économie régionale et la confiance des membres de la BAD en son leadership.

Selon une note d’information publiée le 6 mars 2024 par le ministère ivoirien de l’Économie, du Plan et du Développement, cette rencontre rassemblera des gouverneurs de la Banque, des représentants des pays membres ainsi que divers partenaires internationaux.Une organisation minutieuse pour un événement de grande envergure

Lors de la signature de l’aide-mémoire, les discussions ont porté sur plusieurs aspects logistiques essentiels, notamment :L’hébergement des participants, La gestion des transports, La sécurité des délégationsLa prise en charge sanitaire, La restauration et la communication, L’objectif est d’assurer une organisation fluide et efficace afin d’offrir une expérience optimale aux représentants des gouvernements africains et aux autres parties prenantes.

Un moment clé pour l’avenir de la BAD : l’élection d’un nouveau président

L’Assemblée annuelle 2025 revêt une importance particulière, car elle marquera l’élection d’un nouveau président de la BAD. Le président actuel, Akinwumi Adesina, arrivera en fin de mandat après dix années passées à la tête de l’institution (deux mandats de cinq ans). Le choix de son successeur sera crucial pour définir les orientations stratégiques de la banque dans les années à venir.

