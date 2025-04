La Côte d’Ivoire, dans la perspective d’accélérer les investissements domestiques et étrangers d’ici 2030, le ministère de l’Économie, du Plan et du Développement, en partenariat avec la Banque mondiale, a tenu un atelier rassemblant les représentants du secteur privé ivoirien. L’objectif de cette rencontre était de consolider le dialogue stratégique afin de mobiliser les investissements indispensables à l’atteinte des objectifs économiques fixés par la Côte d’Ivoire pour l’horizon 2030.

Côte d’Ivoire, objectifs et défis du développement économique

La ministre de la Côte d’Ivoire, Nialé Kaba, a rappelé que, pour la période 2021-2025, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’accélérer la transformation structurelle, notamment par l’industrialisation et le développement de grappes économiques. Elle a souligné que la contribution attendue du secteur privé au financement de ce processus s’élève à 74 %. Cependant, malgré les nombreuses réformes entreprises, des défis subsistent, tels que le développement du secteur privé, la diversification de l’économie et l’attraction durable des investissements directs étrangers (IDE).

À titre d’exemple, le niveau du crédit à l’économie représentait 23,87 % du PIB en Côte d’Ivoire à fin 2023, contre 73,01 % en Afrique du Sud et 122,45 % au Maroc, illustrant ainsi la nécessité d’améliorer l’accès au financement pour les entreprises locales.

Le président de la CGECI, Ahmed Cissé, a salué l’initiative, tout en appelant à plus de clarté sur la part déjà investie par le secteur privé, censée couvrir 74 % du financement du PND. Il a aussi encouragé des partenariats entre investisseurs étrangers et entreprises locales, afin de renforcer l’intégration et le transfert de compétences. Enfin, il a souhaité une plus grande implication du secteur privé dans l’élaboration du futur plan de développement 2026-2030.

Ce dialogue stratégique entre le gouvernement, la Banque mondiale et le secteur privé marque une étape importante dans la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2026-2030, visant à renforcer la croissance économique, attirer davantage de capitaux et créer des opportunités durables dans des secteurs clés.