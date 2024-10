Lors du premier Sommet de l’Accord de Partenariat Stratégique (APS) Côte d’Ivoire-Ghana, qui s’est tenu vendredi à Abidjan, les présidents Alassane Ouattara et Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre leurs deux pays.



Côte d’Ivoire : Ouattara et Akufo-Addo ouvrent une nouvelle page de l’histoire



Signé à Accra en 2017, l’APS continue de porter ses fruits. À l’occasion du premier sommet de l’APS, le président Allasane Ouattara a rappelé les liens historiques et amicaux unissant la Côte d’Ivoire et le Ghana. Ainsi, il a souligné l’importance de cet accord pour renforcer et harmoniser les politiques dans des domaines clés tels que la défense, la sécurité, l’économie du cacao, l’environnement, l’exploitation minière et les politiques économiques.



Par ailleurs, il convient de préciser que ce sommet s’est tenu dans un contexte régional marqué par des défis tels que la contrebande, le changement climatique, l’orpaillage illégal et le terrorisme. À l’issue de cette rencontre, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération pour y faire face de manière plus efficace.



Pour rappel, Alassane Ouattara et Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ont également montré l’importance de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Le président ghanéen a salué cette première session de l’APS, soulignant les bénéfices déjà perceptibles pour les populations des deux pays.