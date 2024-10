L’opposition démocratique, n’est pas tendre dans ses propos. Dans un point de presse du 11 octobre 2024, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC), exprime son inquiétude au sujet de la gestion des hydrocarbures en Centrafrique.

L’opposition qui s’appuie sur les conclusions du rapport du Groupe de travail de la société civile (GTSC), estime que « la gestion des produits pétroliers est opaque » en Centrafrique. Et pour preuve explique-t-elle, « le monopole de l’importation des hydrocarbures » est attribué à « une société non encore agréée pour opérer » en Centrafrique.

L’acte constitue, explique l’opposition dans sa déclaration liminaire, « une double violation de la loi sur le sous-secteur des hydrocarbures » en Centrafrique. Il constitue en outre explique-t-elle, une violation relative à « l’exercice des activités de distribution des hydrocarbures » en Centrafrique.

L’opposition rappelle, que « l’entêtement du gouvernement à maintenir cette double illégalité, malgré les rappels des partenaires techniques et financiers » de la Centrafrique, illustre « le niveau atteint par la mauvaise gestion » dans le pays. L’acte illustre aussi, « l’absence d’empathie des autorités », face « aux souffrances des populations qui croulent sous des coûts élevés et injustifiés de toutes les denrées de première nécessité dont, les hydrocarbures » en Centrafrique.

Le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC), prend acte du rapport du Groupe de travail de la société civile (GTSC). Il le félicite en outre, de « l’engagement citoyen et républicain ». Et l’opposition démocratique, condamne avec la plus grande fermeté, « cette gestion chaotique et manifeste de la chose publique qui est devenue la norme » en Centrafrique.

L’opposition démocratique appelle donc, le Groupe de travail de la société civile (GTSC) ainsi que les autres organisations de la société civile, « à intensifier leur rôle de lanceur d’alerte et de dénonciation de la mal gouvernance qui se sanctuarise » en Centrafrique. Elle exige aussi, « la publication de cette convention » avec la société chargée de la gestion de ces hydrocarbures en Centrafrique.