La République Démocratique du Congo (RDC) a suspendu les exportations de cobalt pour une période de quatre mois. Cette décision vise à renforcer la traçabilité et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’à promouvoir la transformation locale du minerai. Le pays espère ainsi réguler l’offre de cette ressource sur le marché international.

RDC : Une suspension temporaire pour encourager la production locale

En RDC, le cobalt est une ressource minière qui contribue de manière significative au développement économique et durable du pays, notamment grâce aux exportations. Cependant, en raison des conflits en cours et de l’instabilité de l’offre sur le marché international, le gouvernement a décidé de suspendre les exportations de ce minerai pendant quatre mois.

À travers cette mesure, la RDC espère stabiliser le marché international, actuellement confronté à une offre excédentaire qui entraîne une baisse continue des prix du cobalt. Par ailleurs, selon le communiqué du ministère des Mines et du régulateur minier congolais (ARECOMS), cette pause dans les exportations a pour objectif de renforcer la traçabilité et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement, tout en favorisant la transformation locale du minerai. Toutefois, cette suspension pourrait être réexaminée dans trois mois, selon les précisions de l’agence.

Il est à noter que cette décision intervient en plein conflit dans l’est de la RDC. D’après la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, ces affrontements, qui ont débuté en janvier, ont déjà coûté la vie à plus de 7 000 personnes, en grande majorité des civils.

Le cobalt, un élément clé dans l’industrie

La RDC produit environ les trois quarts du cobalt mondial. Ce minerai est utilisé dans de nombreuses industries, notamment pour la fabrication des batteries de véhicules électriques. Il sert également à produire des airbags pour automobiles, des catalyseurs pour les industries pétrolières et chimiques, des carbures cémentés (ou métaux durs), des outils diamantés, des alliages résistants à la corrosion et à l’usure, ainsi que des agents de séchage pour les peintures, vernis et encres. Le cobalt est aussi utilisé dans la fabrication de colorants et de pigments, de couches de base pour les émaux de porcelaine et de peintures à grande vitesse.