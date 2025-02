Lors du 38e sommet de l’Union africaine (UA), tenu à Addis-Abeba, c’est une surprise de taille qui a marqué les esprits. Mahamoud Ali Youssouf, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, a été élu président de la Commission de l’UA. Il devance ainsi les favoris, notamment Raila Odinga, figure de proue de la politique kényane.

Mahamoud Ali Youssouf succède à Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l’Union africaine (UA)

Le scrutin pour l’élection la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA) a été particulièrement serré, avec trois candidats en lice et sept tours. Il s’agit de Mahamoud Ali Youssouf pour Djibouti, Raila Odinga pour le Kenya et Richard Randriamandrato pour Madagascar. Chacun d’entre eux a mis en avant un programme ambitieux pour l’Afrique.

Si Raila Odinga, connu pour son engagement en faveur de l’Afrique, était donné favori, c’est finalement le diplomate djiboutien qui a remporté les suffrages des chefs d’État et de gouvernement. Ce dernier a pu réunir 33 voix sur 49, juste le nombre de votes requis pour être élu, après sept tours de rude bataille entre les candidats.

Âgé de 59 ans, Mahamoud Ali Youssouf succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Son expérience en matière de diplomatie et sa connaissance approfondie des enjeux africains devraient lui permettre de mener à bien les missions de la Commission de l’UA.

Dans son programme, le nouveau président de la Commission a mis l’accent sur le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique, la promotion de l’intégration économique du continent et le soutien aux initiatives de développement. Il a également souligné l’importance de réformer le Conseil de paix et de sécurité de l’UA afin de le rendre plus efficace.

Une victoire pour Djibouti

Cette élection est une véritable victoire pour Djibouti, un petit pays de la Corne de l’Afrique qui voit ainsi l’un de ses ressortissants accéder à l’une des plus hautes fonctions de l’Union africaine. Elle témoigne de la reconnaissance internationale du rôle joué par Djibouti dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique notamment au Soudan.

Des défis attendent déjà le tout nouveau patron de la Commission de l’Union africaine. Il devra faire face aux crises qui secouent le continent, telles que les conflits armés, les changements climatiques et les pandémies.