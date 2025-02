Le Niger franchit une nouvelle étape dans son développement en se dotant de nouvelles compagnies aériennes. Le ministre des Transports et de l’Équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, a annoncé la création prochaine d’une compagnie aérienne nationale ainsi que d’une compagnie aérienne au service de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le Niger se dote de nouvelles compagnies aériennes pour renforcer sa connectivité

Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la connectivité du Niger et à faciliter les échanges commerciaux et humains. « Notre pays est très vaste, et nous avons donné instruction à l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) d’assouplir certaines dispositions légales afin de faciliter la mise en place de ces compagnies », a déclaré le ministre.

La création d’une compagnie aérienne nationale permettra au Niger d’améliorer la desserte de son vaste territoire, notamment les zones rurales. Elle favorisera également le développement du tourisme et des échanges commerciaux.

Une compagnie régionale pour renforcer la coopération au sein de l’AES

Le ministre nigérien des Transports et de l’Équipement a aussi annoncé la création d’une autre compagnie aérienne de l’AES. À en croire ce dernier, cette compagnie aura pour mission de renforcer la coopération entre les pays membres de cette alliance (Burkina Faso, Mali et Niger). Elle permettra de faciliter les déplacements des populations et des biens entre ces trois États.

Afin d’accélérer la mise en place de ces nouvelles compagnies aériennes, les autorités de ce pays sahélien ont décidé de simplifier les procédures administratives. Ainsi, un comité a été mis en place pour traiter rapidement les demandes d’autorisation.

La création de ces deux compagnies aériennes représente un projet ambitieux pour le Niger. Il permettra non seulement de renforcer la connectivité du pays, mais aussi de créer de nouveaux emplois et de stimuler l’économie.