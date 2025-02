Le Nigeria a procédé à une augmentation de 11 % de son budget annuel. Initialement fixé à 49 000 milliards de nairas, il est désormais porté à 54 200 milliards de nairas. Cette hausse est liée à l’augmentation des recettes du Federal Inland Revenue Service (FIRS), des services de douanes et d’autres entités publiques.

Au Nigeria, les recettes de certains services publics ont connu une hausse significative. Afin de les couvrir, le président Bola Ahmed Tinubu a augmenté de 11 % le budget annuel initialement présenté. Celui-ci est ainsi passé de 49 000 à 54 200 milliards de nairas, soit environ 36,4 milliards de dollars.

Toutefois, les parlementaires nigérians, bien que favorables à cette augmentation, souhaitent que les fonds supplémentaires soient investis dans le développement agricole et industriel.

« Nous avons indiqué que ces revenus supplémentaires devraient être utilisés davantage pour renforcer la banque de l’agriculture et la banque de l’industrie, afin de soutenir le programme de diversification économique en injectant plus d’argent dans le secteur des minéraux solides et dans les projets d’infrastructure », a déclaré le président de la Chambre des représentants, Tajudeen Abbas.