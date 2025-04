Le Nigeria prend des mesures audacieuses pour transformer son secteur maritime. Face à la forte emprise des compagnies étrangères, le pays active un plan de soutien financier ambitieux. L’objectif principal est de renforcer les opérateurs locaux et de réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs internationaux.

Soutien financier aux armateurs nigérians

Le ministre de la Marine et de l’Économie bleue a donné l’ordre de concrétiser un programme gouvernemental de 2003. Ce plan prévoit l’octroi de lignes de crédit substantielles, pouvant atteindre 25 millions USD par opérateur. Le Fonds de financement des navires de cabotage (Cabotage Vessel Financing Fund) est le pilier de cette initiative. Il doit permettre aux entreprises nigérianes d’investir dans l’expansion de leurs flottes et d’accroître leurs capacités.

Cette démarche stratégique vise à donner aux armateurs locaux les moyens de rivaliser efficacement. Ils pourront ainsi concurrencer les compagnies internationales qui dominent historiquement le cabotage et la navigation intérieure du Nigeria. Le ministère explique que « cette action stratégique vise à autonomiser les armateurs locaux, leur permettant de concurrencer efficacement leurs homologues internationaux qui ont historiquement dominé le cabotage et la navigation intérieure du pays ». L’ambition est d’intensifier les services de cabotage, c’est-à-dire la navigation entre les ports nigérians. Par la suite, l’offre de services pourrait s’étendre à la navigation au long cours, connectant ainsi le Nigeria à d’autres continents.

Actuellement, les multinationales étrangères exercent une domination considérable sur le commerce maritime nigérian. Elles gèrent non seulement les importations, mais aussi la majorité des exportations du pays. Les rares compagnies maritimes locales se limitent principalement au transport en amont, assurant les expéditions vers les ports nationaux. Selon les données officielles, le manque à gagner annuel pour le Nigeria, en raison de cette domination étrangère, s’élève à environ 9,2 milliards USD. Ce constat met en lumière l’urgence d’une intervention pour rééquilibrer le marché.

Un défi continental majeur

Le problème de la domination étrangère dans le transport maritime n’est pas exclusif à Accra . Il constitue un enjeu majeur à l’échelle du continent africain, entraînant une fuite importante de capitaux pour les économies. À l’exception de quelques nations comme l’Éthiopie, l’Égypte, le Maroc ou l’Algérie, la majorité des échanges commerciaux de l’Afrique dépendent des géants européens et asiatiques. Des entreprises telles que MSC, Maersk, CMA CGM, Cosco et Hapag-Lloyd contrôlent une part significative du transport maritime africain. L’initiative nigériane pourrait servir d’exemple et encourager d’autres pays africains à renforcer leurs propres capacités maritimes.