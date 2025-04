Le Nigeria, riche en réserves de gaz, ambitionne d’attirer davantage d’investissements pour valoriser cette ressource cruciale. Le pays se positionne comme un acteur majeur sur le marché mondial du gaz, fort de ses importantes réserves et d’une dynamique d’investissement croissante. Les réformes entreprises par l’administration Tinubu semblent porter leurs fruits, stimulant la confiance des investisseurs dans le secteur énergétique nigérian.

Confiance accrue des investisseurs

Le Nigeria, détenteur des premières réserves prouvées de gaz en Afrique, intensifie ses efforts pour monétiser ce combustible. Le pays se classe comme le troisième producteur de gaz du continent, derrière l’Algérie et l’Égypte. En 2024, le secteur gazier nigérian a attiré plus de 5 milliards de dollars d’investissements. Le Nigeria entend tirer parti de cette dynamique positive pour attirer encore plus de capitaux, en s’appuyant sur la confiance grandissante des investisseurs.

Akachukwu Nwokedi, président de la Nigerian Gas Association (NGA), a souligné cette ambition lors d’une conférence de presse. Cet événement précédait la 29ème Conférence mondiale sur le gaz, qui se tiendra le mois prochain à Pékin, en Chine. « Ces investissements montrent clairement que le Nigeria fait des progrès tangibles pour devenir un acteur clé sur le marché mondial du gaz », a déclaré le responsable. Il a attribué ce développement aux réformes politiques initiées par l’administration Tinubu. Ces réformes concernent l’amélioration du cadre réglementaire et l’accélération des projets d’infrastructures énergétiques.

Selon Nwokedi, l’intérêt croissant des investisseurs pour la stratégie gazière du Nigeria témoigne d’une évolution notable de leur perception. Le secteur nigérian de l’énergie, autrefois considéré comme risqué, commence à inspirer davantage confiance grâce aux récentes réformes. Cette confiance repose notamment sur le développement des usines de traitement de gaz.

Des infrastructures flottantes de liquéfaction de gaz soutiennent aussi l’expansion de l’offre gazière domestique. Cette dynamique promet une monétisation accrue des ressources disponibles. Elle offre un potentiel significatif de création d’emplois. Elle permet également une réduction de la facture énergétique et soutient l’industrialisation locale.

Lire aussi : Nigeria : Wema Bank mise sur 94 Millions $ pour son expansion



Défis et perspectives

Bien que le Nigeria soit « prêt à occuper la place qui lui revient dans l’écosystème gazier mondial, non seulement en tant que pays riche en ressources, mais aussi en tant que destination privilégiée pour les investissements », selon le patron de la NGA, la confiance des investisseurs demeure quelque peu fragile. Elle dépend de la stabilité et d’une gouvernance énergétique fiable. Ces éléments sont essentiels pour exploiter les quelque 209 trillions de pieds cubes (Tcf) de réserves prouvées de gaz. Le Nigeria possède les dixièmes réserves mondiales de gaz dans son sous-sol.

Lors de la prochaine Conférence mondiale sur le gaz à Pékin, Akra prévoit de marquer sa présence. Un pavillon national sera dédié à la promotion des opportunités d’investissement dans le secteur pétrolier et gazier. Le pays recherche des financements pour soutenir la transformation de son secteur énergétique. Cela inclut 2,5 milliards de dollars pour la conversion d’un million de véhicules au gaz naturel comprimé (GNC). Ce projet a déjà attiré 700 millions de dollars l’année dernière.