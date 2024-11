Les premières tendances des législatives anticipées donnent Pastef, le parti au pouvoir, comme grand vainqueur. Menée par le Premier ministre Ousmane Sonko, la liste de la mouvance présidentielle a réalisé une véritable razzia dans les bureaux de vote.

Sénégal : Pastef remporte largement les législatives, selon les premières tendances

D’après les premières tendances issues des bureaux de vote, Pastef a déjà remporté la majorité des sièges en jeu. La coalition Takku Wallu de l’ancien président Macky Sall se classe pour l’instant en deuxième position, en attendant la fin du décompte.

Plusieurs candidats de l’opposition ont déjà félicité Ousmane Sonko et Pastef pour cette victoire écrasante. Barthélémy Dias, principal adversaire de Sonko à Dakar, a rapidement reconnu la défaite de sa coalition : « Je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Pastef, pour sa victoire », a-t-il écrit dans un communiqué.

Pour Bougane Dany Gueye, la victoire du parti présidentiel confirme le choix exprimé par les Sénégalais le 24 mars dernier. Il félicite Ousmane Sonko et tous les Patriotes. « Je remercie mes camarades de Samm Sa Kaddu pour leur engagement et leur détermination durant la campagne. Nous tirons toutes les leçons de cette expérience et réaffirmons notre position dans l’opposition », lit-on dans un post qu’il a partagé sur Facebook.

Antar Babacar a également reconnu la victoire du camp présidentiel : « Félicitations à la coalition Pastef pour sa victoire aux législatives 2024. Cette élection témoigne de la vivacité démocratique de notre cher Peuple sénégalais. Merci aux militants et sympathisants qui m’ont fait confiance à moi-même, à la coalition Samm Sa Kaddu et à ARC », a-t-il écrit sur X.