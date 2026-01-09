Législatives en Centrafrique : Le MCU largement en tête

En Centrafrique, l’Autorité nationale des élections (ANE) a proclamé ce jeudi 8 janvier 2026 à Bangui les résultats provisoires des législatives du 28 décembre dernier. Le Mouvement cœurs unis (MCU), parti au pouvoir, arrive en tête.

Centrafrique : Le MCU en tête des élections législatives

D’après les résultats provisoires publiés par l’Autorité nationale des élections (ANE) ce jeudi, sur un peu plus de 2,3 millions d’électeurs inscrits en Centrafrique, le taux de participation s’est établi à 52,43 %. À l’issue de la compilation des résultats du premier tour des législatives, le Mouvement cœurs unis (MCU), parti au pouvoir, arrive donc largement en tête avec 50 sièges remportés.

Au total, 70 candidats ont été proclamés élus à ce stade du scrutin. Au nombre des 70 figurent huit femmes. Soixante-sept candidats sont, eux, qualifiés pour le second tour. Conformément au Code électoral, les candidats et les partis politiques disposent d’un délai de cinq jours pour introduire d’éventuels recours.

Les résultats définitifs seront proclamés après examen par le Conseil constitutionnel. L’organisation du second tour interviendra par la suite, à une date qui reste à déterminer. Conformément à la nouvelle Constitution en Centrafrique, la composition de l’Assemblée nationale passe de 140 à 144 députés, pour un mandat fixé à sept ans.

Pour rappel, l’ANE avait annoncé dans la nuit du 5 au 6 janvier les résultats provisoires de la présidentielle du 28 décembre. Faustin-Archange Touadéra est déclaré vainqueur avec 76,15 % des voix dès le premier tour. La participation s’élève à 52,42 %, selon l’ANE. Les résultats définitifs seront donnés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier.