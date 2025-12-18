Législatives au Bénin : La CENA remet le bulletin unique aux partis engagés

Au Bénin, la Commission électorale Nationale Autonome (CENA) poursuit la mise en œuvre de son calendrier opérationnel pour les élections générales de 2026. Ce mercredi 17 décembre 2025, l’institution a procédé à la distribution du spécimen du bulletin unique aux formations politiques engagées dans les élections communales et législatives.

Bénin : Remise des specimen du bulletin unique aux partis politique

L’initiative a été conduite ce mercredi sous la supervision du président de la CENA, Sacca Lafia. Elle s’inscrit dans une logique d’anticipation. Les partis en lice pour les législatives et communales 2026 au Bénin ont tous bénéficié d’un nombre identique d’exemplaires du bulletin, conformément au principe d’égalité de traitement. Moele-Bénin, le Bloc républicain, l’Union progressiste le Renouveau et le parti Les Démocrates sont les formations politiques concernées. Avec le bulletin unique à la disposition des états-majors politiques avant le début de la campagne, la CENA entend favoriser une meilleure appropriation de l’outil électoral. L’objectif est de permettre aux formations politiques de se familiariser avec le support de vote, mais aussi de préparer leurs militants et sympathisants à son utilisation, en amont du scrutin.

Le bulletin unique occupe une place centrale dans l’architecture électorale au Bénin. Il regroupe sur un seul document l’ensemble des partis en compétition, à travers leurs logos respectifs, afin de garantir une expression claire et simplifiée du choix de l’électeur. La remise du spécimen offre également aux partis la possibilité de contrôler les éléments graphiques les concernant, notamment l’exactitude des logos, des couleurs et leur positionnement.

Selon Sacca Lafia, président de la CENA, mille exemplaires du spécimen ont été prévus pour chaque formation. Il a toutefois rappelé que cette mise à disposition n’équivaut pas à l’ouverture de la campagne électorale, encore à venir, mais vise uniquement à permettre aux partis de disposer du temps nécessaire pour la reproduction du document.