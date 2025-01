L’analyse récente des données d’endettement auprès du FMI, au 2 janvier 2025, a permis de mettre en lumière les 10 pays africains les moins endettés. Ce classement met en avant des nations qui ont su maintenir des niveaux de dette relativement faibles, malgré les défis économiques persistants sur le continent. Deux pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) figurent dans ce cercle restreint.

Les pays africains les moins endettés auprès du FMI : le top 10

Le Lesotho occupe la première place à la tête des pays africains les moins endettés auprès du FMI, avec une dette de 11 660 000 DTS. Ce pays d’Afrique australe se distingue par une gestion prudente de ses finances publiques, favorisant une stabilité économique relative.

Les Comores, un petit archipel situé dans l’océan Indien, se classent en deuxième position avec une dette de 21 667 050 DTS. Cette faible dette reflète une économie modeste mais maîtrisée.

La Guinée-Bissau et le Cap-Vert, membres de la CEDEAO, arrivent respectivement en sixième et septième position avec une dette de 52 878 400 DTS et 64 984 000. Malgré des défis politiques et économiques récurrents, les pays semblent avoir contenu son niveau d’endettement auprès du FMI.

Les sept autres pays complétant le classement de pays africains les moins endettés incluent notamment des États insulaires et des économies de petite taille, qui bénéficient souvent d’une faible exposition aux marchés financiers internationaux. Cependant, la liste détaillée des autres pays n’a pas encore été rendue publique.

Rang Pays Dette en cours au 2 janvier 2025 en Droits de Tirage Spéciaux (DTS) 1er Lesotho 11 660 000 2e Comores 21 667 050 3e Sao Tomé-et-Principe 27 728 867 4e Eswatini 29 437 500 5e Djibouti 31 800 000 6e Guinée-Bissau 52 878 400 7e Cap-Vert 64 984 000 8e Guinée équatoriale 65 749 584 9e Somalie 87 000 000 10e Seychelles 102 974 500 Source : FMI. Top 10 des pays africains les moins endettés

Hors du top 10, des dettes plus élevées dans des économies plus développées

Certaines économies africaines plus développées affichent des niveaux de dette bien supérieurs, notamment :

La Côte d’Ivoire (2 736 828 440 DTS), moteur économique de l’Afrique de l’Ouest, présente un niveau d’endettement élevé. Cependant, cette dette s’inscrit dans une dynamique d’investissements massifs dans les infrastructures et les secteurs stratégiques pour soutenir sa croissance.

Cameroun (1 116 420 000 DTS). Avec des projets majeurs en cours dans les secteurs énergétique et routier, le Cameroun est également confronté à des défis liés à sa dette publique croissante.

Le Bénin (728 600 700 DTS), bien que moins endetté que les deux pays précédents, il doit veiller à maintenir un équilibre entre emprunts et investissements pour préserver la viabilité de sa dette.

Analyse et implications

La présence de pays comme la Guinée-Bissau dans ce classement démontre qu’une gestion prudente des finances publiques est possible, même dans des contextes économiques fragiles. Cependant, être moins endetté ne signifie pas nécessairement une économie robuste : les pays du top 10 sont souvent des économies de petite taille ou des États en développement dont les besoins de financement sont limités.

À l’inverse, des nations comme la Côte d’Ivoire et le Cameroun, bien que plus endettées, peuvent tirer parti de leurs emprunts pour financer des projets structurants, à condition de garantir une gestion rigoureuse de leurs finances publiques.

Alors que le FMI encourage la transparence et la soutenabilité de la dette, les pays africains devront intensifier leurs efforts pour mobiliser des ressources internes et réduire leur dépendance aux emprunts extérieurs.