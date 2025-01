La toile brûle depuis quelques heures après qu’Adèle Keyshia a publié une vidéo où elle défiait son père, l’acteur Teïsson Albert Kpan, sur la chanson Miss Lolo de Meiway. La vidéo qui a tournée dans la cour de la maison de l’acteur, a rapidement accumulé des milliers de vues et suscité de nombreux commentaires.

Adèle Keyshia défend Teïsson Kpan face aux critiques après un défi musical sur “Miss Lolo”

En effet, certains internautes se sont permis des remarques désobligeantes sur le cadre de vie de Teïsson Albert Kpan, célèbre pour son rôle de majordome dans le téléfilm Ma Famille d’Akissi Delta. Ce jeudi, Adèle a exprimé sa lassitude face à ces critiques injustes : « À cause de ça, j’ai la paresse de faire des vidéos avec le “vieux”. Parce que tu finis ta vidéo, on trouve un défaut sur ta maison. » La jeune influenceuse a poursuivi, en dénonçant les propos de certains : « Donc, c’est la vie de Teïsson qui est là ? Il fait pitié. Donc, ton papa n’a pas construit ? Il y en a un même qui dit que la maison est comme un bistrot. Attends, donc je dois laisser ma maison pour aller faire les vidéos chez les gens, parce que ce n’est pas une villa ? » Des déclarations qui ont rapidement déclenché une vague de solidarité envers la jeune femme et son père.

Il faut dire que cette vidéo d’Adèle n’est pas la première qui attire si tant l’attention. En mai 2023, elle avait marqué les esprits avec une publication sincère dans laquelle elle recherchait un emploi.