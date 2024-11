L’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou a récemment effectué une visite stratégique en Guinée Conakry, à la tête d’une délégation de Southbridge, une firme spécialisée dans le conseil financier et l’accompagnement de projets de grande envergure en Afrique. Cette mission s’inscrivait dans le cadre de l’ambitieux projet « Simandou 2040 », un plan pharaonique qui porte sur le développement du plus grand gisement de fer de haute teneur au monde.

Lionel Zinsou à Conakry pour la création d’un fonds souverain

Au cours de sa visite, Lionel Zinsou a mis en lumière l’importance capitale de « Simandou 2040 » pour la Guinée et pour l’Afrique en général. Selon lui, ce projet dépasse largement les frontières guinéennes. « C’est l’un des projets les plus ambitieux d’Afrique, parce que c’est une ressource très importante, c’est le plus grand gisement de fer de haute teneur dans le monde », a-t-il affirmé.

En effet, le développement de ce gisement pourrait transformer l’économie guinéenne et renforcer sa position sur la scène économique mondiale, tout en ayant un impact sur l’ensemble du continent.

La mission principale de Lionel Zinsou à Conakry était d’accompagner la Guinée dans la création d’un fonds souverain dédié à la valorisation des ressources issues de Simandou. Ce fonds devrait permettre à la Guinée de canaliser les revenus miniers vers des investissements stratégiques, garantissant ainsi un développement durable et inclusif.

Selon Lionel Zinsou, posséder des ressources minières, aussi vastes soient-elles, ne suffit pas. Pour lui, ces richesses doivent s’accompagner d’une ambition et d’une volonté politique.

La Guinée, un exemple de résilience économique

Au-delà de Simandou, l’économiste franco-béninois a salué les performances macroéconomiques de la Guinée, qui continue de se démarquer par sa résilience face aux chocs économiques mondiaux. Il a notamment mis en avant : un déficit budgétaire modéré, un excédent commercial solide et une monnaie stable. Selon lui, ces indicateurs positifs positionnent la Guinée parmi les pays africains capables de progresser rapidement et de maximiser les retombées économiques pour leurs populations.

La Guinée est l’un des pays en Afrique qui peut aller le plus vite et avoir le plus de retombées sur le bien-être des populations. Lionel Zinsou

Un projet porteur d’espoirs pour l’Afrique

« Simandou 2040 » ne représente pas seulement une opportunité pour la Guinée, mais aussi un modèle pour le continent africain en matière d’exploitation responsable et stratégique des ressources naturelles. La vision portée par ce projet, associée au soutien d’experts comme Lionel Zinsou, pourrait ouvrir la voie à une transformation économique durable et inclusive.

Avec cette initiative, la Guinée montre qu’elle aspire à devenir un acteur clé dans l’économie mondiale tout en mettant ses ressources au service de son développement et de celui de ses citoyens.