Bénin : La justice écarte un des adversaires de Patrice Talon

Lionel Zinsou, candidat malheureux de la présidentielle de 2016 face à Patrice Talon, a été condamné ce vendredi par la justice béninoise. Celui-ci ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle.

Lionel Zinsou condamné, un boulevard s’ouvre pour Patrice Talon.

Depuis plusieurs mois, le chemin pour une réélection de Patrice Talon se dégage. Ce vendredi, un nouvel obstacle a été dégagé grâce à la justice béninoise. Le tribunal de Cotonou a en effet condamné Lionel Zinsou.

Le candidat malheureux de la présidentielle de 2016 a été condamné à six mois de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité. Lionel Zinsou est accusé de « faux » et « dépassement de fonds de campagne électorale ». Une amende de 50 millions de francs CFA lui a également été infligée. Avec cette sentence, le dernier premier ministre de Thomas Boni yayi ne pourra pas se présenter en 2021 face à Patrice Talon en cas de candidature du chef de l’Etat actuel.

Les avocats de Lionel Zinsou dénoncent une mascarade de la justice. Interrogé par des confrères, l’un d’eux estime qu’ « il s’agit de rendre inéligible tous ceux qui seraient susceptibles d’être des concurrents à Patrice Talon ». Il indique que son client va faire appel de cette décision même s’il admet que ce recours a peu de chances d’aboutir.

Avec la condamnation de Lionel Zinsou, on peut dire que Patrice Talon n’a plus vraiment de concurrent pour la prochaine présidentielle. L’homme d’affaires Sébastien Ajavon a pris la route de l’exil. Il a été condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue et un mandat international a été lancé contre lui. Même l’ancien président Boni Yayi vit désormais loin du Bénin après avoir dénoncé les manœuvres du parti au pouvoir lors des dernières législatives.