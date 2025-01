L’IFC (International Finance Corporation) a approuvé un financement stratégique de 10 millions d’euros, soit 6,5 milliards FCFA, au groupe Azalaï Hôtels. Ce financement vise à renforcer la capacité du groupe Azalaï à répondre aux besoins d’un marché en pleine évolution et permettra également au groupe de poursuivre ses projets d’expansion.

L’IFC, un roc solide pour le groupe Azalaï Hôtels

Pour poursuivre son expansion en Afrique de l’Ouest et renforcer sa position de leader, le groupe Azalaï Hôtels a reçu de l’IFC (International Finance Corporation) un fonds important de 10 millions d’euros (6,5 milliards FCFA). Un partenariat qui dure depuis de longues années. Déjà pionnier de l’hôtellerie en Afrique de l’Ouest, ce coup de pouce financier de l’IFC aidera le groupe Azalaï Hôtels à affermir sa place de leader. Fondé en 1994, le groupe Azalaï Hôtels connaît une expansion remarquable. Il est présent dans les capitales de 10 pays d’Afrique de l’Ouest.

Mossadeck Bally, fondateur et président du groupe Azalaï Hôtels, a expliqué qu’avec ce prêt, le groupe continuera son expansion dans la région et contribuera à la création d’emplois.

« Ce prêt représente bien plus qu’un simple soutien financier. C’est une nouvelle marque de confiance de la part d’un partenaire de longue date qui partage notre vision de l’excellence et du développement régional. Avec ce financement, nous allons non seulement élargir notre empreinte régionale, mais également contribuer à la création d’emplois et à la structuration des chaînes d’approvisionnement locales », a-t-il déclaré.

Le groupe Azalaï Hôtels a un impact positif sur l’économie locale des régions où il est implanté. Il contribue à la création d’emplois. Par ailleurs, les PME locales, partenaires privilégiés des chaînes d’approvisionnement du groupe, bénéficieront également de cette croissance. Soulignons que le groupe pourrait transformer le paysage touristique ouest-africain en offrant des services de qualité tout en créant des opportunités économiques pour les communautés locales grâce au soutien de l’IFC.