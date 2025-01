La Banque Nationale d’Investissement (BNI) vient de sceller un partenariat stratégique avec la Fédération Ivoirienne de Basket-Ball (FIBB). Cet accord, signé le 8 janvier 2025, marque une nouvelle étape dans le développement du basket en Côte d’Ivoire. Au-delà de l’apport financier, cette collaboration vise à moderniser la gestion de la fédération et à renforcer son rayonnement.

La BNI s’engage pour le basket ivoirien

La BNI, acteur majeur du paysage bancaire ivoirien, a fait de l’accompagnement du sport une priorité. En s’associant à la FIBB, la banque réaffirme son engagement en faveur du développement du sport en Côte d’Ivoire. Ce partenariat, qui va au-delà du simple soutien financier, permettra à la FIBB de bénéficier d’un accompagnement technique, notamment dans le domaine de la digitalisation des paiements.

Comme l’a souligné Youssouf Fadiga, directeur général de la BNI, « Ce partenariat repositionne la banque citoyenne BNI comme un acteur important de l’accompagnement du monde sportif. Le but, c’est d’accompagner la FIBB financièrement mais aussi techniquement sur des sujets liés à la digitalisation des moyens de paiement ». De son côté, Diarra Moussa, président de la FIBB, s’est réjoui de cet accord qui représente « un grand pas » pour la fédération. Il a notamment mis en avant l’importance de la digitalisation dans la gestion moderne d’une fédération sportive.

Ce partenariat entre la BNI et la FIBB est une véritable win-win situation. Pour la banque, il s’agit d’une opportunité de renforcer son image de marque et de se rapprocher d’un public plus jeune. Pour la fédération, ce soutien financier et technique permettra de mettre en œuvre de nouveaux projets et d’améliorer les performances des équipes nationales.

Diarra Moussa a également insisté sur l’importance de l’implication des entreprises dans le développement du sport en Côte d’Ivoire. « Il ne faut pas attendre les grands événements sportifs pour que les entreprises s’impliquent dans le développement de l’écosystème sportif », a-t-il déclaré. Ce partenariat entre la BNI et la FIBB est un bel exemple de ce que peut apporter une telle collaboration.