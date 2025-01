Au Togo, les autorités de la commune de Kpélé 1 ont présenté à la population le plan de développement communal de la localité. Un document qui détaille les actions de développement prévues pour la commune sur plusieurs années. La mise en œuvre de ces actions nécessite un financement de 1,3 milliard FCFA.

Quatre grands programmes, comprenant treize projets et cinquante-sept actions spécifiques, sont issus du Plan de Développement Communal (PDC). Ce plan est aligné à la fois sur la feuille de route nationale du Togo et sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Les actions identifiées dans ce document couvrent les domaines suivants : le social, l’économie, la gouvernance locale et l’environnement.

La vision du PDC pour la commune de Kpélé 1 est de faire de cette localité un modèle en matière de paix sociale, de gouvernance exemplaire, de partenariats dynamiques, d’économie durable et d’accès équitable aux services sociaux de base. Le plan prévoit notamment la construction d’infrastructures éducatives (écoles, lycées, centres de formation professionnelle) et sanitaires (centres de santé) à Kpélé 1. Par ailleurs, il reflète la volonté des autorités locales d’améliorer le bien-être de la population.

« Le PDC que nous validons aujourd’hui reflète notre vision pour Kpélé 1. Il définit les actions concrètes que nous devons mener pour améliorer le bien-être de nos populations et contribuer activement à la mise en œuvre des politiques nationales », a déclaré le maire de Kpélé 1, Apédoh Komla Batchey. Cependant, pour que cette vision devienne une réalité, un financement est indispensable. Selon les autorités de la commune, une enveloppe de 1,3 milliard FCFA est nécessaire pour mettre en œuvre le Plan de Développement Communal.