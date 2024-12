Le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, se positionne au 3e rang dans le classement 2024 de Financial Afrik. Il se place derrière le Béninois Romuald Wadagni (1er) et la Marocaine Nadia Alaoui (2e).

Adama Coulibaly désigné 3e meilleur ministre des Finances d’Afrique en 2024

Cinq critères liés à la santé économique des pays ont permis au magazine économique de départager les concurrents. Ils ont été évalués sur la notation (évaluation de la gestion financière des pays par Fitch, Moody’s, S&P, Bloomfield) ; l’endettement (gestion de la dette/PIB évaluée par le FMI, la Banque Mondiale, la BAD et Banques Centrales) ; l’inflation ; la croissance, et le leadership (capacité du ministre à gérer les réformes et à mobiliser des ressources).

Sur le critère de la notation, le ministre ivoirien Adama Coulibaly s’est vu attribuer la note 4. En endettement, il a obtenu la note 3. Inflation : 4 ; croissance : 5 ; leadership : 4. Il vient en troisième position avec un total de 20, à 5 points d’écart avec le premier qui totalise 25 points.

Dans le top 5 des meilleurs ministres des Finances d’Afrique en 2024, le ministre Adama Coulibaly est suivi de l’Angolaise Vera Daves de Sousa et du Camerounais Louis-Paul Motaze.

Les chiffres clés sur la santé économique de la Côte d’Ivoire

En mars 2024, Moody’s a relevé la note de la Côte d’Ivoire de Ba3 à Ba2 avec une perspective stable. Standard & Poor’s et Fitch Ratings ont également attribué une note BB, avec des perspectives stables, reflétant une gestion financière jugée positive.

Le ratio dette/PIB de la Côte d’Ivoire est passé de 38 % en 2019 à 58 % en 2023. Ce taux reste sous le seuil d’endettement recommandé dans l’espace l’UEMOA, mais ne rassure pas l’opinion à Abidjan.

L’inflation a diminué, passant de 5,2 % en 2022 à 4,4 % en 2023, grâce à une gestion efficace des politiques monétaires et fiscales.

Le pays a enregistré une croissance économique de 6,5 % en 2023, contre 6,2 % en 2022, confirmant son dynamisme parmi les économies les plus performantes d’Afrique subsaharienne.