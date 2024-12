La Côte d’Ivoire obtient un prêt de 139,68 millions d’euros de la part du groupe de la BAD (Banque Africaine de Développement) et du Fonds Africain de Développement (FAD). Cette somme est destinée à la mise en œuvre du Projet YEIB (Youth Entrepreneurship Investment Bank), qui va contribuer à l’amélioration des compétences, de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes.

La Côte d’Ivoire obtient 139 millions d’euros pour financer l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat des jeunes

Stimuler l’insertion professionnelle des jeunes et l’entrepreneuriat des micros, petites et moyennes entreprises est la vision du prêt accordé à la Côte d’Ivoire par la BAD et son groupe. 139,68 millions d’euros est la somme totale qui sera prêtée à la Côte d’Ivoire. Dans ce financement, la BAD apporte 126,32 millions d’euros, et le guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe de la Banque fournit 13,36 millions d’euros. Le bien-fondé de ce financement a été expliqué par Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la Banque Africaine de Développement pour l’Afrique de l’Ouest, dans une interview :

« Le financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement aidera la Côte d’Ivoire à relever les défis liés à l’emploi des jeunes en dotant ceux-ci des compétences requises pour le secteur privé productif. Le projet qui vient d’être approuvé accompagnera les jeunes de Côte d’Ivoire dans leur parcours entrepreneurial ou leur insertion socioprofessionnelle par des investissements ciblés dans le développement des compétences, de l’employabilité, de l’entrepreneuriat, y compris l’accès aux services financiers et non financiers, le développement des micros, petites et moyennes entreprises, et du secteur privé en général », a-t-il déclaré.

Ainsi, pour parvenir à atteindre l’objectif du projet du groupe de la banque, plus de 8 700 jeunes, dont 50 % de femmes, seront formés et réinsérés dans cinq secteurs à fort potentiel de croissance et de création d’emplois. Ces secteurs sont, entre autres, les énergies renouvelables, l’économie numérique, l’agrobusiness, l’économie bleue, l’industrie du textile et de l’habillement.

Ce projet facilitera la création de la Banque d’investissement pour l’entrepreneuriat des jeunes (YEIB) de Côte d’Ivoire afin d’accroître l’accès au financement des MPME (micros, petites et moyennes entreprises), ainsi que l’accompagnement des acteurs de l’écosystème entrepreneurial.