Le président de la transition au Mali, Assimi Goïta a reçu, jeudi, la visite du professeur Abdoulaye Bathily, envoyé spécial du chef d’État sénégalais pour le Sahel. Le déplacement de l’émissaire de Bassirou Diomaye Faye s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays frères.

Le Sénégal exprime sa solidarité au peuple frère du Mali

Face au général d’armée Assimi Goïta, le Pr Abdoulaye Bathily est porteur d’un message de son patron. Le chef d’État sénégalais a exprimé sa solidarité ainsi que sa fraternité au peuple frère du Mali. Pour l’émissaire de Bassirou Diomaye Faye, les deux peuples sont unis par l’histoire et la géographie. Ils ne peuvent donc se séparer en aucun cas. Et c’est déjà heureux que les deux présidents puissent maintenir leur relation, malgré les défis rencontrés par certaines organisations régionales.

« Il n’y a pas une seule communauté au Sénégal qui ne soit liée à une autre au Mali, et vice-versa. L’histoire et la géographie nous imposent de rester ensemble pour forger un avenir commun de prospérité », a laissé entendre le Pr Abdoulaye Bathily. Ce dernier en a profité pour appeler les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) à poursuivre avec la coopération entre les pays de la région tout en ayant une vision plus large.