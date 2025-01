Dans un discours prononcé à l’occasion du 64ème anniversaire des Forces armées maliennes (FAMa), le général d’armée Assimi Goïta, a annoncé un projet majeur : la création d’une industrie militaire nationale.

Assimi Goïta renforce l’autonomie militaire du Mali, une usine d’armement en projet

Ce projet ambitieux vise à doter le Mali d’une capacité de production d’armes et de munitions, renforçant ainsi son autonomie stratégique. Selon le président, cette industrie comprendra des unités d’assemblage d’armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers et de fabrication de munitions et d’explosifs à usage civil.

« En vue de consolider les acquis de 2024 et d’envisager d’autres succès, le processus d’équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d’une industrie militaire », a déclaré Assimi Goïta.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires auxquels fait face le Mali, notamment les attaques terroristes. Ainsi, le gouvernement malien souhaite renforcer les capacités de ses forces armées en vue de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d’armements.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a souligné l’importance de la formation des militaires maliens et a mis en avant le rôle de l’école de guerre dans la modernisation de l’armée. Il a également rappelé l’attachement du Mali à sa souveraineté et à son indépendance.