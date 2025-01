La Tunisie peut souffler un bon coup en termes de balance commerciale. Grâce à la vente d’huile d’olive et de dattes, le pays a enregistré un excédent de 1 404,2 millions de dinars, soit 278 260 484 600 FCFA, pour l’année 2024.

La Tunisie s’offre une année 2024 prolifique

La Tunisie a connu une année 2024 fructueuse. Selon les données publiées par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), le pays a amélioré sa balance commerciale alimentaire. Celle-ci est estimée à un montant de 1 404,2 millions de dinars (MD). Une nette amélioration comparée à l’année 2023, qui avait enregistré un déficit de 211,4 millions de dinars. Le taux de couverture des échanges alimentaires a ainsi bondi de 97,2 % à la fin décembre 2023 à 119,9 % un an plus tard.

Huile d’olive et dattes propulsent la balance commerciale de la Tunisie

La bonne santé de la balance commerciale de la Tunisie en 2024 n’est pas le fruit du hasard. Selon les données révélées par l’ONAGRI, cette croissance est liée à une augmentation des exportations de 15,8 %, stimulée principalement par la progression des ventes d’huile d’olive (+27,4 %) et de dattes (+20,3 %). Un facteur clé de cette performance est également la hausse du prix moyen de l’huile d’olive à l’exportation, qui a grimpé de 29,3 %, atteignant 24,51 dinars par kilogramme.

Autres facteurs favorisant cette hausse de la balance commerciale

L’amélioration de la balance commerciale n’est pas uniquement attribuable aux exportations de dattes et d’huile d’olive. Elle est également liée à la baisse significative des prix des produits céréaliers à l’importation, avec un recul global de 6,1 %. Cela s’explique par une réduction considérable des achats de sucre (-20,9 %) et de céréales (-16 %). Le blé dur a vu son prix chuter de 14,5 %, tandis que le blé tendre a reculé de 17,6 %. Les prix de l’orge et du maïs ont également diminué, respectivement de 22,4 % et 19,9 %.