Assimi Goïta s’est prononcé sur la double attaque survenue à Bamako le mardi 17 septembre dernier. Le président de la transition a salué les Forces armées maliennes pour leur professionnalisme et les invite à tirer des leçons.

Attaques de Bamako : Assimi Goïta s’incline devant la mémoire des victimes

Lors de son discours à la nation, en prélude à la célébration de l’indépendance du Mali, le président Assimi Goïta a réagi aux attaques meurtrières qui ont secoué la capitale malienne mardi dernier. Pour le chef de la transition, ces attaques rappellent « l’épineuse nécessité de demeurer vigilante et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances ».

Le premier responsable de l’armée a ainsi exhorté ses éléments à rester vigilants et prêts à défendre à tout moment les populations et la patrie. Assimi Goïta a attiré l’attention de tous sur le fait que le danger est permanent et peut survenir à tout moment, en tout lieu.

Profondément touché par cette double attaque qui a endeuillé le pays, le président s’est incliné devant la mémoire des « innocents lâchement assassinés lors de cette agression barbare ». « J’adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et salue le professionnalisme des forces d’intervention », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le JNIM a revendiqué l’attaque contre l’école de gendarmerie de Faladié ainsi que contre un poste de sécurité non loin de l’aéroport Modibo Keita. Le groupe terroriste affirme avoir infligé de lourdes pertes humaines et matérielles à l’armée. Du côté de l’armée, aucun bilan officiel n’a encore été établi, mais elle revendique à son tour la mise en déroute des assaillants et une vague d’interpellations.