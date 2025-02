L’insécurité au Mali a franchi un nouveau seuil alarmant. Le jeudi 27 février 2025, le convoi du ministre de l’Assainissement a été la cible d’une attaque terroriste sur l’axe stratégique reliant Kati à Soribougou, aux portes de la capitale.

Nouvelle attaque au Mali : le convoi du ministre de l’Assainissement pris pour cible, le GSIM revendique

Selon les informations, l’attaque, survenue aux premières heures de la matinée et qui a ciblé le convoi du ministre de l’Assainissement, a causé la mort d’au moins deux personnes et blessé dix autres. Deux véhicules du convoi ont été gravement endommagés. Juste après le triste événement, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), a rapidement revendiqué l’attaque, affirmant avoir ciblé l’armée malienne avec un engin explosif dans la même zone.

Cet incident survient quelques semaines après une attaque similaire contre le convoi du ministre de l’Enseignement supérieur, Bouréma Kansaye, près de Niéna. Ces attaques successives démontrent une intensification de la menace terroriste, qui semble désormais viser les représentants de l’État et se rapprocher dangereusement de Bamako, la capitale du Mali.

Une série d’attaques qui témoignent de l’expansion de la menace

Bamako, autrefois considérée comme relativement une ville sûre, a connu plusieurs attaques majeures depuis le début du conflit en 2012. Les attaques contre la gendarmerie de Faladiè et l’aéroport international Modibo Keïta en septembre 2024, ainsi que les attentats du restaurant-bar La Terrasse en 2015 et de l’hôtel Radisson Blu en 2015, ont marqué les esprits.

L’attaque de la ville militaire de Kati en juillet 2022 a constitué un tournant majeur, démontrant que même les installations militaires les mieux protégées ne sont plus à l’abri. L’attaque de ce jeudi contre le convoi ministériel sur l’axe Kati-Soribougou en est une parmi tant d’autre. Ainsi, les forces armées maliennes (FAMa) sont appelées à renforcer la sécurité et intensifier la lutter antiterroriste en vue de préserver l’intégrité du territoire national.