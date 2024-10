Lors d’une cérémonie riche en symboles, le président de la transition, Assimi Goïta, a procédé à la remise des attributs aux nouveaux généraux maliens. Cette promotion, décidée en septembre dernier, marque une nouvelle étape dans la consolidation du pouvoir militaire au Mali. C’est à travers une cérémonie officielle tenue lundi 21 octobre au palais de la présidence que l’activité a eu lieu.

Assimi Goïta et ses alliés renforcent leur emprise sur le pouvoir en portant leurs nouveaux galons de généraux au Mali

Le président de la transition au Mali, Assimi Goïta et ses alliés, promus à différents grades de généraux, sont désormais revêtus de leurs nouveaux galons. Les principaux acteurs de la transition, dont Malick Diaw, président du Conseil national de transition, et Sadio Camara, ministre de la Défense, ont été élevés au rang de général de corps d’armée. Ces promotions, qui interviennent dans un contexte de réformes profondes de l’État, renforcent l’emprise de l’armée sur le pouvoir.

Au cours de cette activité, Assimi Goïta, chef suprême des armées, a reçu ses attributs de général d’armée. Toute chose qui lui donne plein pouvoir de procéder au port des galons des nouveaux généraux de corps d’armée et de division.

Dans son discours, le général d’armée Assimi Goïta a souligné l’importance d’une armée forte et unie pour faire face aux défis sécuritaires auxquels le Mali est confronté. Il a également insisté sur le rôle central de l’armée dans la refondation de l’État.

De leur côté, les nouveaux généraux ont exprimé leur gratitude envers le peuple malien et ont réaffirmé leur engagement à servir leur pays. Ils ont par ailleurs souligné les défis auxquels l’armée est confrontée et ont promis de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la stabilité du Mali.

Cette cérémonie marque un tournant dans l’histoire du Mali. Elle témoigne de la volonté des autorités de la transition de renforcer le rôle de l’armée dans la gestion des affaires publiques. Cependant, cette concentration du pouvoir entre les mains des militaires soulève de nombreuses questions sur l’avenir du pays et sur les perspectives de retour à un ordre constitutionnel.