La présentation du projet de mémorial pour les militaires tombés au front marque une étape importante pour le Mali. Le Chef de l’État, le Général d’armée Assimi Goïa, a reçu hier la maquette de ce futur complexe lors d’une cérémonie à Koulouba. Ce mémorial sera érigé à Kati, sur une superficie de plus de dix hectares.

Mali: un mémorial pour honorer les sacrifices

Le mémorial sera composé d’un monument principal, de stèles portant les noms des militaires tombés, ainsi que d’un bâtiment administratif et un musée des armées. L’architecte Alpha Diop a présenté la maquette, mettant en avant les divers aménagements tels qu’un jardin, un poste de police et des voies intérieures.

Selon le ministre de la Défense, le Général de corps d’armée Sadio Camara, ce projet représente une contribution vitale pour la sauvegarde de la mémoire des héros maliens. « Cet édifice emblématique occupera une place de choix dans les célébrations nationales », a-t-il déclaré.

Le choix de Kati n’est pas anodin, a précisé le Général Camara, rappelant son histoire de garnison et de sacrifices pour la liberté. « Grâce à ce mémorial, plus aucun Malien n’ignorera l’héritage de nos guerriers », a-t-il ajouté, soulignant l’importance de ce site comme lieu de recueillement et de mémoire collective.

En plus d’immortaliser les sacrifices passés, le mémorial servira à renforcer les liens entre l’armée et le peuple. Le ministre a rappelé que cette initiative s’inscrit dans une année culturelle importante pour le Mali.

Une réponse aux critiques extérieures

Lors de la présentation, le ministre de la Défense a réagi aux propos récents du Président français Emmanuel Macron. Ce dernier a déclaré que la France avait choisi de se retirer de plusieurs pays africains, tout en critiquant ces derniers pour leur ingratitude.

Le Général Camara a jugé ces propos « lamentables », affirmant qu’ils renforcent la détermination du Mali à obtenir une véritable indépendance. « La liberté et la dignité ne se donnent pas, elles s’arrachent », a-t-il souligné, rappelant l’importance de se souvenir des sacrifices passés pour éviter de retomber dans un cycle de domination.

Il a appelé à une mobilisation générale pour protéger l’honneur et la souveraineté du Mali, insistant sur le fait que les Maliens sont prêts à donner leur vie pour leur patrie. « Notre armée est composée de citoyens-soldats dévoués », a conclu le Général Camara, en soulignant que ce mémorial sera un symbole fort pour les générations futures.