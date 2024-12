Bonne nouvelle pour les fans de la star malienne Sidiki Diabaté. Le chanteur a confirmé son concert pour le 8 février 2025 à Paris la Defensa Arena.

Musique mandingue à Paris : le concert de Sidiki Diabaté officiellement maintenu

Le concert de Sidiki Diabaté aura bel et bien lieu. L’artiste malien a confirmé, dans un communiqué publié ce vendredi 6 décembre, la tenue de son spectacle tant attendu à La Défense Arena, à Paris, la capitale française. « À vous, nos chers Dmusic fans à travers le monde, à vous les mélomanes de la musique mandingue, nous vous informons que la date du 8 février 2025 à PARIS LA DÉFENSE ARENA est bel et bien MAINTENUE », a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux, tout en précisant la réouverture des billetteries à partir du 12 décembre 2024.

En s’excusant pour les désagréments causés, Sidiki Diabaté a également lancé un appel : « Mobilisons-nous pour écrire une nouvelle page de la musique africaine et pour l’honneur de notre pays, le MALI ! » Pourtant mercredi dernier, des rumeurs d’annulation avaient envahi les réseaux sociaux, provoquant étonnement et déception chez ses fans. Plusieurs sources évoquaient une faible vente des billets comme principale cause de l’annulation supposée, dans la mythique salle de 40 000 places de La Défense Arena.

Mais, cette annonce de confirmation redonne espoir aux mélomanes qui attendent avec impatience cet événement marquant dans l’histoire de la musique mandingue.