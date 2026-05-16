Mali : une commission spéciale pour sécuriser les hydrocarbures

Face aux attaques contre les camions transportant du carburant à destination du Mali, le gouvernement malien annonce des mesures. Il s’agit notamment de la création d’une commission chargée de la sécurisation des corridors d’approvisionnement en hydrocarbures à destination de Bamako. Composée des représentants de l’administration centrale, des Forces de défense et de sécurité, des transporteurs et des acteurs clés des hydrocarbures, la commission est présentée comme une solution choc contre les agissements des terroristes qui tentent d’entraver la circulation des personnes et des biens vers la capitale.

Mali : le gouvernement s’organise pour sécuriser les approvisionnements en hydrocarbures

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Les missions de la commission spéciale carburant sont entre autres l’évaluation de l’état des axes routiers stratégiques, la coordination des dispositifs d’escorte des convois. Elle doit également recenser et solutionner les difficultés signalées par les transporteurs. Parallèlement aux actions de la commission, les membres des Forces armées maliennes (FAMa) sont rester mobilisées pour déjouer les velléités des terroristes autour de la ville de Bamako.

Les terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) affirment avoir imposé un blocus atour de Bamako/ Mais les autorités assurent que la situation est sous contrôle. « Je suis à Bamako et je peux déjà vous confirmer qu’il n’y a pas de blocus à Bamako. Les tentatives d’entraves à la circulation des personnes et des biens ont été largement déjouées par les forces de défense et de sécurité », a confié Moussa Ag Acharatoumane, membre de la commission Défense du Conseil national de transition (CNT).

En attendant le lancement officielle des activités de la commission spéciale carburant, le gouvernement encourage les acteurs du secteur pétrolier à continuer les approvisionnements sans crainte.

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Constituer une réserve stratégique

Avant même les attaques coordonnées du 25 avril 2026, le gouvernement de transition envisageait la constitution d’une réserve stratégique. Cette réserve doit être en mesure de satisfaire une consommation de 45 jours au plan national pour ce qui est du super carburant, le gasoil, le Jet A1 et le gaz butane.