Mali : violations des droits humains, 553 civils tués en 2025

Au Mali, vendredi 6 février 2026, le Collectif pour la défense des droits du peuple de l’Azawad a diffusé le rapport annuel sur les violations des droits humains. Ce document de 70 pages contient l’ensemble des exactions commises contre les populations civiles. Le collectif a ainsi indiqué que 553 personnes ont été tuées, dans le nord et le centre du Mali, en 2025.

Au Mali, la grosse inquiétude pour le Collectif pour la défense des droits du peuple de l’Azawad (CD-DPA) se focalise sur l’intensification des violences contre les populations. En tout, 374 incidents sont détaillés dans le rapport dévoilé le vendredi dernier. Le collectif cite par exemple les enlèvements, par les Forces armées maliennes (FAMa) et leurs partenaires russes, de 23 personnes, en mai 2025, au marché au bétail de Diafarabé, dans la zone de Mopti. Les corps, égorgés, ont été retrouvés dans une fosse commune.

Le CD-DPA pointe également une hausse des attaques de drones, comme celle à Beydi, près de Gossi, en octobre 2025, qui a tué 22 personnes. C’était notamment lors d’un mariage. Une autre frappe a fait 18 morts, en mars de la même année, à la foire d’Adjeir, près de Tombouctou. Les attaques contre des convois sont également dénoncées, comme celles survenues sur l’axe entre Gao et la frontière algérienne, en février 2025, où 40 personnes, voyageant dans quatre véhicules, ont été tuées.

Le collectif, qui liste aussi des actes de torture et sept viols, interpelle la communauté internationale, appelle à des enquêtes indépendantes et demande la cessation immédiate des attaques contre les civils au Mali.

