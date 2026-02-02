AES : l’armée écrase des combattants de l’Etat islamique près du Niger

Les Forces aériennes de l’AES ont riposté vigoureusement à une attaque meurtrière des combattants de l’Etat islamique. Les militaires ont mené des frappes ciblées ce weekend qui ont permis de neutraliser plus d’une vingtaine de terroristes près de la frontière avec le Niger. Cette opération intervient dans la foulée des attaques menées au Niger par l’Etat islamique. La première a pris pour cible la base 101 de l’aéroport de Niamey, la deuxième est intervenue ce lundi matin dans la région d’Ayorou.

Mali : plus d’une vingtaine de combattants de l’Etat islamique neutralisés par les Forces aérienne de l’AES

Jeudi dernier, des militaires maliens sont tombés dans une embuscade meurtrière. En réponse à cette attaque des terroristes, des frappes ont été menées ce weekend dans la zone. Le bilan de l’opération est sans appel : plus d’une vingtaine de terroriste neutralisés, selon le communiqué de l’armée. Ces frappes aériennes ont ciblé des combattants de l’État islamique près d’Akabar, au sud de Ménaka, à la frontière avec le Niger.

Les djihadistes qui avaient trouvé refuge au nord de Ménaka ont été également « repérés et neutralisés ». « Les informations recoupées, conformément à nos procédures d’identification des responsables terroristes recherchés, confirment la neutralisation de Abou Alghabas Ichmali le 29 janvier 2026, dans la zone d’Inatabakat, au nord de Ménaka, au cours du raid des FAMa. Le nommé Abou Alghabas Ichmali est connu comme responsable d’exactions très graves contre les populations civiles de cette zone », précise le communiqué des FAMa.

