Mois de ramadan, le Mali va sécuriser l’approvisionnement en carburant

Au Mali, les attaques des jihadistes affiliés à al-Qaïda contre les camions-citernes se multiplient. Semaine écoulée, plusieurs dizaines de camions transportant du carburant ont été détruits et des centaines de milliers de litres d’essence sont partis en fumée. Face à cette situation, les autorités prennent des mesures pour sécuriser le mois de ramadan en carburant.

Mali : l’approvisionnement en carburant va être sécuriser

Au Mali, on était toujours sans nouvelles ce dimanche 1er février 2026 d’une dizaine de chauffeurs du convoi de camions transportant du carburant qui a été attaqué la semaine dernière. Pour faire face à la situation, les autorités maliennes ont décidé de déployer des moyens pour « sécuriser » le prochain mois de ramadan.

Cette période de consécration, pendant laquelle les musulmans jeûnent, commence en principe dans la deuxième quinzaine du mois de février cette année. Il s’agit d’une période sensible. Les autorités s’engagent donc à constituer le stock de carburant nécessaire à mettre à la disposition des populations. Et pour y parvenir au moment où les attaques contre les camions de carburant reprennent sur les routes, le général Famouké Camara est au centre d’un dispositif.

Famouké a été nommé patron de l’opération « Fuga Kène » qui signifie « dégagement » en langue locale bambara depuis quelques mois, pour gagner « la guerre du carburant » au Mali. Dès le début de cette semaine, il aura plus de moyens pour poursuivre sa mission, confie une source sécuritaire de Bamako au micro de RFI : « On aura rapidement des résultats sur le terrain. Le blocus jihadiste sera contenu ».

Ce week-end, le ministère malien de la Défense a annoncé l’arrivée de nouveaux matériels militaires pour le compte de l’armée. Face à la nouvelle intensification de l’offensive des jihadistes pour priver de carburant le pays, le Mali devrait aussi pouvoir compter sur ses alliés russes.